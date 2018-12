Meisjes puberen vroeger door chemicaliën in cosmetica

Ftalaten worden op grote schaal gebruikt in geurproducten zoals deodorant, parfum en zeep. Parabenen zijn een veelgebruikt bewaarmiddel in cosmetica en verzorgingsproducten. Fenolen zoals triclosan en benzophenon-3 worden volop gebruikt in tandpasta, haarspray, zeep en shampoo.

Uit een studie in het vaktijdschrift Human Reproduction blijkt dat de stoffen verband houden met een vroegere puberteit bij meisjes.

Hormoonverstorend

'Specifiek stelden we vast dat moeders die een hoge concentratie van di-ethylftalaat en triclosan in hun bloed hebben tijdens de zwangerschap, dochters baren die vroeger in de puberteit komen', zegt Kim Harley, hoogleraar Gezondheidswetenschappen aan de Universiteit van Californië, Berkeley. 'We zagen dat ook bij meisjes die op hun negende jaar een hoge mate van parabenen in hun lichaam vertonen'

'Dat is belangrijk omdat we al enkele decennia vaststellen dat meisjes steeds vroeger in de puberteit komen', zegt Harley. 'Een van de hypotheses is dat de chemicaliën in het milieu daarbij een rol spelen, en onze bevindingen ondersteunen die piste.'

Een vroegere puberteit bij meisjes verhoogt het risico op mentale gezondheidsproblemen en risicogedrag als tiener. Het verhoogt ook de kans op borst- en eierstokkanker.

Jongens

Voor het onderzoek volgden de wetenschappers 338 moeders tijdens de zwangerschap en hun kinderen van hun geboorte tot de adolescentie. Ook de kinderen leverden urinestalen en hun ontwikkeling werd van 9 tot 13 jaar maandelijks gecontroleerd.

Opvallend is dat 90 procent van de urinestalen concentraties bevatten van alle chemicaliën die werden onderzocht. Enkel triclosan werd maar in 73 procent van de stalen gevonden bij de zwangere moeders en bij 69 procent van de negenjarige kinderen.

Vreemd genoeg werd het effect op de puberteit niet vastgesteld bij jongens. Een mogelijk reden daarvoor is dat er andere hormonale mechanismen verbonden zijn met de puberteit bij jongens. Het effect op oestrogenen is mogelijk de reden waarom vooral bij meisjes een verband wordt vastgesteld.