Je gezicht masseren helpt je niet alleen ontspannen, maar zou ook verzorgingsproducten beter doen werken. Al moet je wel een beetje weten hoe je best te werk gaat.

De voordelen van een massage zijn al langer bekend. Aanrakingen zijn essentieel voor onze emotionele en fysieke gezondheid. Het maakt gelukshormonen vrij, die gevoelens van stress en angst verminderen. Maar helpt een massage ook om verzorgingsproducten beter te doen werken? 'Veel onderzoek is daar nog niet naar gedaan', weet dermatoloog Thomas Maselis. 'Christina Phuong en Howard Maibach van de University of California hebben in 2015 onderzocht of medicijnen dieper in de huid kunnen dringen dankzij massage. Ze stelden een betere bloedcirculatie en een hogere absorptie van de stoffen in de huid vast. Maar hoe dat juist werkt moet nog verder bestudeerd worden.'

Hoewel er nog niet veel wetenschappelijk bewijs is, kunnen we wel verwachten dat masseren inderdaad een zeker effect heeft, stelt Maselis. 'Door te wrijven over de huid verwijder je dode huidcellen en rek je de buitenste huidlagen wat op. Zo kunnen stoffen gemakkelijker in de huid dringen.' Andere gunstige factoren zijn volgens dr. Maselis het stimuleren van de bloedsomloop en het aanwakkeren van de fibroblasten om bindweefsel aan te maken. Een betere circulatie van het bloed geeft bovendien een mooie gloed en helpt om vocht en afvalstoffen beter af te voeren.

Je dagcrème inmasseren

Op de bijsluiter van hun verzorgingsproducten geven sommige merken instructies hoe je de producten het best aanbrengt, of zelfs een massageroutine, uitgewerkt door een professionele therapeut. Zoals Clarins, een verzorgingsmerk dat ontstaan is uit de massagetechnieken die Jacques Courtin-Clarins ontwikkelde voor schoonheidsinstituten. 'Hij maakte een paar oliën om de behandelingen aangenamer te maken, en zo is Clarins geboren', vertelt zijn zoon en huidig CFO Olivier Courtin-Clarins. Massages behoren dus tot het DNA van het merk. Op elke bijsluiter lees je hoe je het verzorgingsproduct aanbrengt voor een optimaal resultaat. 'Voor sommige producten ontwikkelen we zelfs een heus massageprotocol, waarvan we de efficiëntie laten testen in onze labo's', bevestigt Courtin-Clarins. 'Het heeft echt een toegevoegde waarde, al zal niet elke klant dat doen', geeft hij toe.

De Koreaanse K-beauty maakte sheet masks en essence populair, maar ook massagerollers. Een van de eerste adepten in België was Kim Maes van beautyshop Blos. 'Ik ontdekte de roller in Los Angeles, waar ze erg vooruitstrevend zijn in natuurlijke huidverzorging. Zo'n roller is ideaal om een serum of een olie in te masseren. Bovendien heeft hij een verkoelend effect, wat pafferigheid vermindert na een korte nacht of een paar glaasjes. Het helpt ook om toxines en vocht af te voeren en de spanning die zich opbouwt in je kaken op te lossen.'

In de diepte: bindweefselmassage

Je kunt ook kiezen voor de grondige aanpak. Met een achtergrond in kinesitherapie specialiseerde Inge Deceuninck zich in diepgaande massagetechnieken voor het gezicht. Daarmee stimuleert ze de natuurlijke aanmaak van collageen, legt ze uit. 'Zo kun je op termijn rimpels vervagen, gelaatscontouren verstevigen en de huid op een natuurlijke manier liften.'

© GETTY IMAGES

Behalve een voorafgaande reiniging gebruikt Inge geen producten tijdens de behandeling, om voldoende grip te hebben op de huid. Al sluit ze er wel mee af. 'Door de behandeling zullen de poriën en bloedvaten verwijden, waardoor voedings- en afvalstoffen gemakkelijker vervoerd worden. Verzorgingsproducten worden dan sneller en beter opgenomen.' Inge vindt dat gelaatsbehandelingen tegenwoordig te vaak de nadruk leggen op de verzorgingsproducten. 'Handen worden enkel nog gebruikt voor het aanbrengen van producten. Terwijl je door het bindweefsel te bewerken net meer resultaat met minder producten kunt krijgen.' Met machines (bijvoorbeeld LPG) of cupping (het vacuüm zuigen van de huid met behulp van potjes ) krijg je een gelijkaardig effect, maar niets werkt zo nauwkeurig als je handen, meent ze. Ze combineert bindweefselmassage met spieroefeningen: 'Bindweefselmassage werkt rimpelbestrijdend, met oefeningen houd je de gelaatsspieren strak. Vocht en afvalstoffen afvoeren vraagt dan weer een andere aanpak. Je moet echt wel weten wat je doet.' Zomaar een tutorial googelen op YouTube raadt ze dan ook niet aan. 'Als je niet weet wat je doet, zul je weinig of zelfs een negatief effect krijgen. Al kan er buiten wat puntbloedingen en pijnlijke spieren weinig misgaan: niets is onomkeerbaar.' Maar het omgekeerde geldt ook: je moet het resultaat onderhouden. Een mooi afgelijnde torso krijg je immers ook niet na één enkele fitnesssessie. Maar een mooie glow en ontspannen trekken krijg je er wél van.