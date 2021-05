Het geheim van een stralende huid - Glowy skin is in. Wereldwijd streven vrouwen van alle leeftijden naar een huid die blaakt van gezondheid en straalt van nature. Het aanbod huidverzorging en make-up dat daarbij moet helpen, boomt.

Transparantie blijft een buzzwoord in de beautywereld: we hebben nog nooit zo massaal de ingrediëntenlijst op cosmetica ontcijferd. Maar ook voor onze huid is transparantie wat we zoeken: na jaren van contouren is het nu tijd voor een fris, stralend gezicht met rozige wangen. Een huid die blaakt van gezondheid en jeugd.

Transparantie blijft een buzzwoord in de beautywereld: we hebben nog nooit zo massaal de ingrediëntenlijst op cosmetica ontcijferd. Maar ook voor onze huid is transparantie wat we zoeken: na jaren van contouren is het nu tijd voor een fris, stralend gezicht met rozige wangen. Een huid die blaakt van gezondheid en jeugd. 'Als je glow vanuit dermatologisch oogpunt moet definiëren, zou ik het omschrijven als een egale huid, zonder pigmentatie of roodheden', vertelt dokter Samira Baharlou, hoofd dermatologie van het UZ Brussel. 'Een mooie, stevige huid, die goed gehydrateerd is. De meeste van mijn patiënten hebben een onhaalbaar ideaal in hun hoofd: een volledig gladgestreken huid met zo goed als onzichtbare poriën, alsof er een Instagramfilter over ligt. Die babyfaces die je op sociale media ziet, bestaan niet in het echte leven. En geen enkele mirakelcrème kan met één keer smeren al je foutjes maskeren.' Achter al die - zogenaamd van nature - stralende huidjes gaan ingewikkelde verzorgingsroutines schuil. Die variëren naargelang de leeftijd en de 'mankementjes' die moeten worden aangepakt (zie p. 37). 'Die nieuwe kijk op schoonheid past binnen de wereldwijde focus op welzijn', zegt Audrey Roulin, directeur van de afdeling beauty van het Parijse trendbureau Nelly Rodi. 'We denken dat een gezonde huid straalt dankzij dat evenwichtige dieet, die voedingssupplementen, die fysieke inspanningen gecombineerd met meditatie. Een mooie huid wordt dan hét bewijs van een gezonde levensstijl.' Achter die pseudo-natuurlijkheid gaan in realiteit nieuwe beautygeboden schuil, die suggereren dat een stralende huid enkel een kwestie van wil is. In Azië wordt een gezonde huid zelfs gezien als een teken van maatschappelijk succes. 'Wanneer je iemands leeftijd schat, speelt glow een positieve rol', vult Virginie Couturaud, directeur van de wetenschappelijke communicatie bij Dior, aan. 'Een stralende huid wordt door ons brein gezien als een teken van gezondheid en speelt een grotere rol dan objectief meetbare parameters zoals poriegrootte, pigmentvlekken, stevigheid of rimpels. We schatten iemand met een glowy huid altijd jonger en aantrekkelijker in. Alles draait daarbij om de juiste balans tussen glans en matheid: die zorgt ervoor dat het gezicht straalt. Bij jonge mensen is dat vrij eenvoudig: de huid goed hydrateren volstaat om haar voller te maken en ruwe plekjes glad te strijken, waardoor het licht beter weerkaatst wordt. Met het ouder worden duiken er pigmentvlekjes op en verandert de dichtheid van de huid, waardoor de volumes in het gezicht veranderen. Die beïnvloeden onze perceptie van een stralende huid.' Onze huidige maatschappij pleit voor een inclusievere schoonheid die 'mankementjes' tolereert en aanvaardt als eigen aan het leven. Dat verklaart - al klinkt het wat paradoxaal - de toename van het aanbod producten dat voor glow moet zorgen. Elk merk heeft zijn eigen definitie van glow. 'Het idee is dat je zoekt hoe je je eigen glow kunt bereiken, in overeenstemming met je levensfilosofie en je visie op schoonheid', aldus Audrey Roulin. 'We hebben begrepen dat rimpels er vanaf een bepaalde leeftijd bij horen en dat je ze dus maar beter kunt aanvaarden.' Een stralende huid blijft bovendien cultuur- en generatiegebonden. 'Vijftigplussers van vandaag hebben in het verleden nooit te horen gekregen dat ze zich dagelijks tegen de zon moesten beschermen om huidveroudering uit te stellen', vertelt Couturaud. 'Bovendien waren de zonnecrèmes uit het verleden niet zo betrouwbaar als nu. Veel jonge vrouwen, althans in Europa, denken nog steeds dat een goudgebruinde huid het synoniem is van glow. Nochtans bruin je steeds minder egaal naarmate je ouder wordt, en wordt een bruine huid net de vijand van glow. Ze neemt het licht op in plaats van het te weerkaatsen.' Een mooie stralende huid hangt vandaag dan ook onherroepelijk samen met zonnebescherming en die smeer je van jongs af aan. 'Vrouwen beginnen steeds vroeger hun huid goed te verzorgen, waardoor ze eerder preventief werken dan corrigerend', vertelt Baharlou. 'Hoe onvoorzichtiger je geweest bent, hoe ingrijpender je moet gaan corrigeren. Soms heb je een diep werkende peeling, fillers of laser nodig om je teint weer zo egaal mogelijk te maken. Bovendien moet je die behandelingen herhalen als je het resultaat wilt behouden. Ik weiger ze uit te voeren op een huid die niet tegen de zon wordt beschermd. Het is zinloos zo veel geld uit te geven aan behandelingen als je je huid schade blijft toebrengen. Vergelijk het met blijven roken als je sport. Er bestaan bovendien zo veel zonnebeschermingsproducten dat je er ongetwijfeld eentje vindt dat je elke dag wilt smeren.' (Zie ook p. 8 voor de nieuwste zonnebescherming.) Dat een extreem matte huid al eventjes passé is, is ook goed nieuws voor de opperhuid. Die produceert de juiste hoeveelheid talg om haar barrière te beschermen en het vochtgehalte in de huid optimaal te houden. Maar door matmakende producten wordt ze uitgedroogd. 'Water- of andere schoonheidssprays over het gezicht verstuiven als laatste stap in je verzorgingsroutine geeft de huid een dewy effect, wat de indruk wekt dat ze goed gehydrateerd is', verklaart Hélène Salat-Baroux, directeur van de opleidingen bij Caudalie. 'Zo voorkom je ook het kartonnen effect dat foundation kan hebben.' Baharlou wijst erop dat er de voorbije jaren een soort van omgekeerde logica heerst. 'Make-up moet niet meer alles bedekken. Kleine imperfecties zijn haast nodig als je een natuurlijk ogende huid wilt. De Kardashianlook met dikke lagen foundation en poeder is uit. Tegenwoordig smeren vrouwen vooral laagjes huidverzorging met daarover een getinte dagcrème en wat concealer waar nodig. De huidkorrel moet zichtbaar blijven.' Zowel in de mode- als de beautywereld draait het niet langer om een overgesofisticeerde look. Als je je huid verzorgt, doe je dat in de eerste plaats om je goed te voelen en om jezelf op je best te tonen, zonder je gezicht te vervormen. Tip van de visagist: 'Alles kan, of toch bijna. Het is makkelijker om met een vloeibare textuur te werken om het in de teint te mengen. Je kunt spelen met glow op de oogleden, jukbeenderen en de randen van de neus. Poeder heel licht onder de ogen als je donkere kringen en rimpels hebt.' Basis: Moisture Surge Intense 72H, Clinique. Studio Radiance Face and Body Foundation, M.A.C. Glow Play Blush, M.A.C. Highlighter: Master Radiance Base, RMS Beauty. Ogen: 5 Couleurs Couture 759, Dior. Wenkbrauwen: Diorshow Brow Styler, Dior. Lippen: KissKiss Shine Bloom 775, Guerlain. Tip van de visagist: 'Begin altijd met een goede, vochtinbrengende crème om de natuurlijke glans van je huid te versterken. Geef de voorkeur aan vloeibare of crèmevormige formules die minder markeren. Kies vervolgens voor een poederbronzer om een contrast tussen mat en glow te creëren.' Basis: Prisme Libre Mat-Finish & Enhanced Radiance Loose Powder, Givenchy. Fluid Sheer Glow Enhancer 7, Armani. Le Rose Perfecto Lip Balm 201 als blush, Givenchy. Highlighter: Born to Glow, NYX. Lippen: Lip Comfort Oil Shimmer 6 Pop Coral, Clarins. Ogen: Phyto-Kohl Star Waterproof Stylo Liner 4 Sparkling Bronze, Sisley. Tip van de visagist: 'Vermijd het verzwaren van de oogleden met te zware texturen. Kies voor een licht satijnpoeder en een watervast of langhoudend potlood om strepen te voorkomen. Pas bij de lippen ook op dat je niet te veel glans gebruikt, want dat accentueert de rimpels rond de mond.' Basis: Touche Éclat B40, Yves Saint Laurent. Highlighter: Touche Éclat Shimmer Stick Rose 2, Yves Saint Laurent. Bronzer: Phyto-Touche Gel, Sisley. Ogen: Les Beiges Palette Regard Belle Mine Naturelle, Chanel. Tattoo Liner Gel Pencil Eyeliner Deep Onyx, Maybelline. Wenkbrauwen: Stylo Sourcils Waterproof 810, Chanel. Lippen: Rouge Coco Flash 164 Flame, Chanel. Body: Emulsion Exquise à la Rose Noire, Sisley.