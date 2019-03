Goeie genen: werken crèmes en diëten op basis van je DNA?

Een dieet of beautybehandeling, exclusief voor jou en gebaseerd op je DNA: het is niet langer toekomstmuziek. Maar doen ze effectief wat ze beloven? Wij trokken op onderzoek uit.

Het lijkt bijna te mooi om waar te zijn. Een gamma aan huidverzorgingsproducten dat zodanig gepersonaliseerd is dat het perfect inspeelt op je behoeften. Want zeg nu zelf: hoe kan een product nu persoonlijker en effectiever zijn dan eentje dat gebaseerd is op je DNA? Dat is zo ongeveer de filosofie waarmee de nieuwste lichting beautymerken hun klanten verleidt. En ze hebben een punt. In een wereld waarin ware luxe niet langer bestaat uit logo's en dure merknamen, maar uit het aanbieden van een customized behandeling, lijken merken als Allél, Nutrafol of het Belgische Nomige de spreekwoordelijke kers op de taart. Hun werkwijze is steeds dezelfde: de klant in kwestie krijgt een DNA-kitje toegestuurd waarmee hij of zij DNA kan afnemen. Dat klinkt ingewikkelder dan het is: gewoon met een wattenstaafje over de binnenkant van je mondholte wrijven, net zoals dat in politieseries gebeurt, meer hoef je er doorgaans niet voor te doen. Dat DNA wordt vervolgens in een lab geanalyseerd, waarna er eventueel een persoonlijk gesprek volgt waarin de resultaten worden uitgelegd. Vervolgens kun je een serie gepersonaliseerde producten kopen die precies doen wat de test heeft uitgewezen: je zwakke punten revitaliseren.

...