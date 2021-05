Chanel N°5 is ongetwijfeld de bekendste parfum ter wereld. Vandaag viert de geur zijn 100ste verjaardag. We onthullen 25 geheimen en weetjes over Gabrielle en haar legendarisch parfum.

1. Gabrielle bestelde haar geuren bij Ernest Beaux, een Russisch-Franse parfumeur. Ze vroeg hem een 'vrouwenparfum dat ruikt naar vrouwen' te maken.

Chanel N°5 1921 - 2021 © Chanel

2. Ernest Beaux liet zijn genummerde geurstalen ruiken van 1 tot 5 en van 20 tot 24. Gabrielle werd instant verliefd op nummer 5. Het toeval wil dat ook dat het nummer 5 een van haar favoriete cijfers was. De nummer 22 is later ook een klassieker geworden van het modehuis. Aan de formule wordt nog altijd gesleuteld.

3. Gabrielle Chanel werd de eerste vrouw aan het hoofd van een hautecouturemerk die een eigen parfum lanceert.

4. Chanel N°5 telt maar liefst 80 verschillende ingrediënten.

5. Een van deze ingrediënten is een synthetisch molecuul, genaamd aldehyde, wat ongekend was voor die tijd. Deze stof legt de focus op bloemige tonen met een mysterieus element.

6. De legende zegt dat de formule van de N°5 tien keer meer aldehyde bevat (1%) dan voorzien was door de originele ontwerper van de geur.

7. N°5 is een bloemige parfum waarin we geen bloemengeur herkennen. Het bevat nochtans rozen, jasmijn en ylang ylang, een Oost-Aziatische gele bloem.

8. Coco Chanel test de geur uit tijdens een diner in het grootste restaurant van Cannes. Ze zette de verstuiver op tafel en spoot de parfum in de lucht elke keer er een elegante vrouw passeerde. Elke vrouw stopte dan ook ter hoogte van Gabrielle om de geur die hen omringde op te snuiven.

9. Officieel lanceerde Chanel de N°5 tijdens een modeshow op 5 mei, vandaag exact honderd jaar geleden. Ze schonk deze parfum aan haar beste klanten die tevens ook haar eerste muzen werden.

10. De oorspronkelijke formule is die van het parfumextract.

11. Vanaf 1929 werd N°5 het best verkochte parfum ter wereld.

12. Nu worden er nog steeds tien miljoen flesjes per jaar verkocht van de N°5.

13. Tijdens de hele maand mei plukken 40 mankrachten zeven dagen per week 'les roses de Grasse' of meirozen uit Grasse (een stad in Zuid-Frankrijk). Deze worden gebruikt bij de samenstelling van het extract.

14. De halsketting rond de nek van Nicole Kidman in de campagne is geïnspireerd op de film Moulin Rouge, geregisseerd door Baz Luhrmann, en bevat 320 diamanten.

15. Er zijn niet minder dan duizend handgenaaide pailletten op de jurk van Marion Cotillard in de allernieuwste reclamevideo van Chanel N°5.

Marion Cotillard in de pailettenjurk voor de nieuwste campagne van Chanel N°5. © Chanel

16. Op de reclamefoto's van N°5 is altijd het flesje van het extract te zien.

17. Als je het flesje van bovenaf bekijkt, heeft de dop de vorm van Place Vendôme in Parijs. Op dit plein staat het Ritz hotel, waar Gabrielle tot haar dood gewoond heeft.

18. Pas in 1966 komt de eerste lijn badproducten uit met de geur van N°5.

19. In 1937 werd Coco Chanel zelf het gezicht van haar parfum.

20. Er is een ton bloemen nodig om 1,5 kilogram absoluut te verkrijgen. Dit is het concentraat dat men gebruikt bij het maken van parfums.

21. Het flesje van N°5 wordt beschouwd als een icoon van de 20ste eeuw en wordt vertegenwoordigd door Salvador Dalì en Andy Warhol. Dalì kopieerde het flesje van N°5 en creëerde zijn eigen parfum met daarop twee ogen en een snor. Andy Warhol maakte kunst van reclamecampagnes en deed dit ook voor Chanel N°5 in zijn serie 'Ads'.

Links: Salvador Dalì lanceerde zijn eigen parfum. het flesje is bijna volledig hetzelfde als dat van Chanel N°5, maar in de plaats van het etiket met Chanel N°5 erop, tekende hij twee ogen en een snor om het zich eigen te maken. Rechts: Andy Warhol maakte een reeks 'Ads' waarbij hij reclamecampagnes namaakte in de stijl van stilleven. © Philippe Halsman en Andy Warhol

22. Lili-Rose Depp was de jongste ambassadrice ooit van het modemerk. Ze was slechts zestien jaar oud toen ze het gezicht werd van 'N°5 l'eau', de vijfde variant van het parfum. Deze geur werd bedacht door Olivier Polge, de huidige parfumeur van Chanel.

23. In 2012 was Brad Pitt de eerste man ooit die een vrouwelijke geur representeerde. Deze reclamecampagne werd niet goed onthaald in de media door de trieste atmosfeer en zwart-wit beelden. De campagne werd na nog geen jaar stopgezet.

24. Een flesje van 30 ml bevat een equivalent van twaalf meirozen en duizend jasmijnbloemen uit Grasse.

25. N°5 kreeg een bijrol in de film 'Les Visiteurs' met Jean Reno en Christian Clavier. Zij spelen de rollen van Godefroy de Montmirail en Jacquouille la Fripouille die van de middeleeuwen naar het jaar 1992 geteleporteerd worden. In de film giet hij een fles van bijna een liter N°5 in een bad. Een scène die net zo cult geworden is als het parfum zelf.

