Droge handen van al dat handen wassen? In deze video legt beautyjournaliste Franciska Bosmans uit hoe dat komt en hoe je een goede handcrème uitkiest door even de ingrediëntenlijst te checken. Ze tipt ook enkele persoonlijke favorieten.

Deze handcrèmes en herstellende balsems worden in de video vermeld.

Bij de apotheek: Bariéderm Handcrème van Uriage (6,90 euro), Cicaplast Handen van La Roche-Posay (7,50 euro), Herstellende Handcrème van Ceravé (5,95 euro), Cicalfate Herstellende Crème van Avène (vanaf 10 euro), Xémose Vetinbrengende Cerat Tegen Irritatie van Uriage (16,80 euro)

Dit is Belgisch: Exceptional Nail & Hand Cream van Rainpharma (19,95 euro), For Your Hands Only Nutri-Intensive Hand Cream van Cîme (13,50 euro), Hand Repair Complex van Nannic (24,80 euro), Mains de Fée van Delbôve (38 euro), Hand Cream van Bee Nature (9,99 euro), Nourishing Hand Care Duo van Self (60 euro), Hand & Body Wash Aloe Vera - Oats van Likami (27 euro.-)

In de supermarkt en bij de drogist: Handverzorging 3-in-1 Repair van Nivea (4,99 euro), Cica Crème van Mixa, bij Carrefour en Di (6,99 euro)