Vergeten collectie Belgisch abstract onder de hamer

Jaak Fontier (1927 - 2017) stamt uit de tijd dat de kunstcriticus nog heel serieus, ietwat belerend en vooral geleerd was. Hoewel criticus Jaak Fontier goed bekend was in het artistieke milieu, was het toch een bescheiden en onopvallende man die ontzettend veel bij elkaar heeft geschreven over zeg maar alle namen van na de oorlog, van Michel Seuphor over Luc Peire, Gilbert Swimberghe, Dan Van Severen, Amedée Cortier, Ferdinand Vonck, Pol Mara, André Verroken, Gaston Demey, Mark Verstockt, Gilbert Decock, Pol Spilliaert, Renaat Ramon tot Raoul De Keyser.

Met al deze kunstenaars onderhield hij persoonlijke contacten of zelfs vriendschappen en met deze uitgebreide lijst hebben we meteen ook vernoemd wie er allemaal in de collectie zat en straks bij Bernaerts wordt geveild.

Vergeten verzameling

Fontier schreef talrijke artikels, werkte ook mee aan ontelbaar veel tentoonstellingen, zoals de destijds gereputeerde Triënnales van Brugge, en was ook een van de stichters van Raaklijn, een artistieke club van schrijvers, dichters, schilders, architecten en musici, die in de jaren '50 en '60 de hedendaagse cultuur verdedigden.

In de loop van de jaren bracht Jaak Fontier een prachtige collectie samen die vooral de naoorlogse abstracte kunstscène weerspiegelt. Uiteraard had de man ook een enorm archief dat voor deze periode van museaal belang is en eind dit jaar bij Bernaerts wordt geveild. Maar nu woensdag 11 oktober komt zijn unieke verzameling beeldende kunst aan de beurt, goed voor 140 loten die nooit eerder werden geëxposeerd. Kortom: het gaat eigenlijk om een vergeten verzameling!

Nog in de aanbieding

Daarnaast veilt Bernaerts ook heel wat andere moderne kunst en design, onder meer het kantoormeubilair uit het befaamde AXA gebouw, de voormalige Royale Belge, in Brussel. Het gaat om meubels van onder meer Jules Wabbes, Florence, Knoll, Emile Veranneman en Tobia Scarpa. Ook dat wordt best spannend.

Wie belangstelling heeft, kan de hele collectie bekijken van 5 tot en met 8 oktober, van 10 tot 18u, in het veilinghuis Bernaerts, Verlatstraat 20, 2000 Antwerpen. De diverse veilingen gaan door op 9, 10, 11 en 12 oktober. De collectie Fontier en Axa worden op 11 oktober afgehamerd.