Weet u iets meer over Boch Frères?

Boch Frères?

Dit merkteken vind je normaal wel makkelijk terug als je informatie zoekt over de befaamde keramiekfabriek Boch Frères, Kéramis uit La Louvière, opgestart in 1847. Het bedrijf was gespecialiseerd is serviesgoed van faience fine. Deze bordjes zijn een 130 à 140 jaar oud en maken deel uit van een groot servies. De waarde per stuk is een 3 à 4 euro. Best leuk om te gebruiken! Ze werden trouwens versierd met een transfer print decor, dus niet met de hand beschilderd. Het decor werd er met een decalcomanie op aangebracht.