Is Belgico Nederlands of Vlaams?

Belgico is Nederlands!

Dit is misschien niet zo'n waardevol boek, maar historisch best een interessant item. Uw vraag is terecht, het gaat om de "Novum Dictionarium Belgico- Latinum", uitgegeven in 1753. Ik vermoed dat het boek in Maastricht werd uitgegeven. Het is dus iets uit de Roomse wereld. Maar uw vraag is interessant. In de 16de eeuw noemden de Italianen alle inwoners van de Nederlanden wel eens "Fiamminghi" of "Belgae", naar de Romeinse provincie Belgica van twee duizend jaar geleden. In de 16de eeuw werden de gehele Nederlanden, dus ook Noord-Nederland, wel eens met de Latijnse term Belgium aangeduid. Trouwens de vermaarde kaart van de Leo Belgicus, eerste versie uit 1583, laat ons de zeventien provincies van beide Nederlanden zien onder de vlag Belgium. Dus werd het Nederlands ooit, zeker nog tot in de 18de eeuw, wel eens als Belgisch aangeduid, ook het Noord-Nederlands. Daaruit kan je ook afleiden dat zelfs nu nog onze beide landen, Nederland en België, eigenlijk dezelfde naam dragen. En een Belg is dus ook een soort Nederlander....

Wta is nu de waarde van zo'n door en door gebruikt woordenboek? De waarde is gering, omdat er van woordenboeken vele eemplaren bestaan. Ze zijn zelden zeldzaam. Dit exemplaar is ook zwaar gebruikt, maar wel een charmante relikwie uit vervlogen tijden! De waarde ligt rond de 75 euro.