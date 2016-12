Een aardige vondst: een aquarel van de beroemde Lawson Wood

Lawson Wood.

Dit ziet er inderdaad eerder een aquarel uit! Het is een prachtige prent van de vermaarde Britse illustrator Lawson Wood (1878 - 1957) die beroemd is voor zijn schitterende humoristische prenten van politieagenten, holbewoners en dinosauriërs. Hij was als illustrator actief voor vele boeken en magazines zoals The Strand Magazine, Punch en The Illustrated London News, maar ook voor het weekblad Panorama. Deze schitterende aqaurel lijkt inderdaad van zijn hand. Op Engelse veilingen wordt er regelmatig dergelijk werk van hem verkocht voor een 250 à 350 euro, wat eigenlijk niet veel is voor puike illustratie.