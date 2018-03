De 10 steden met het fijnste weer voor een citytrip

Valencia kreeg het cijfer 7,9 voor het klimaat. Vrijwel het hele jaar door is het weer er geschikt voor een citytrip. De gemiddelde jaartemperatuur ligt er rond de 20 graden en in de zomer rond de 27 graden.

Zon, weinig wind zijn ingrediënten om een hoog weercijfer te verkrijgen. Regen en extreem hoge temperaturen geven juist aftrek.

Over het algemeen scoren de steden langs de Spaanse kust goed: ze profiteren van warme lucht waarin Spanje zich bevindt, maar door de gunstige ligging langs de enigszins verkoelende Middellandse Zee loopt de temperatuur niet zo hoog op als in het binnenland. Daarnaast trekken storingen over het algemeen ten noorden langs, waardoor het aantal uren zon vrijwel het grootste is van alle steden in Europa.

Italiaanse en Griekse steden

Italiaanse en Griekse steden kennen gemiddeld genomen een iets wisselvalliger weerbeeld. Boven de Middellandse Zee ontstaan vooral in het najaar regelmatig fikse regen- en onweersbuien die flink wat regen kunnen achterlaten. Hierdoor komt het stedentripcijfer gemiddeld iets lager uit dan in Spanje.

Leuven heeft beste weer van België

Verreweg het beste weer voor België vinden we in Leuven. In de zomer scoort het weer er gemiddeld een 7,1. Door de winter zakt het gemiddelde naar een 5,55. Nog altijd iets hoger dan de binnenlandse concurrenten Gent en Brussel die gemiddeld een 5,50 en een 5,49 scoren.

Extremen in 40 populairste stedentrips

Als we kijken naar bestemmingen in de top 40 dan scoort Dublin op jaarbasis het laagste weercijfer met gemiddeld een 4,9. Kort daarachter volgt Amsterdam met een 5,0. Het gebrek aan zon en het aantal uren neerslag per dag speelt daarbij een grote rol.

Het Spaanse binnenland kent in de zomer vaak temperaturen van 35 graden of meer, net iets te warm waardoor het stedentripcijfer met een 7,2 behoorlijk lager uitkomt. Toch is Madrid een prima stad om in het voorjaar te bezoeken.

Faro in Portugal heeft gemiddeld genomen meer zon en minder neerslag dan de oostkust van Spanje. Toch ligt het gemiddelde stedentripcijfer lager, doordat het vaak wat harder waait in Faro.

In Londen is het gemiddeld over het jaar zonniger, warmer en droger dan in bijvoorbeeld de Benelux. Vooral het voorjaar staat bekend om zonnige en aangename dagen.

Extremen in gebieden buiten de top 40

Het weer in Reykjavik scoort verreweg het laagste cijfer: een 3,9 gemiddeld. Dit heeft voornamelijk te maken met het gebrek aan zon (slechts 35% van de tijd) en aantal uren neerslag (gemiddeld 3,3 uur per dag).

De top tien in Europa

1. Valencia in Spanje 2. Alicante in Spanje 3. Athene in Griekenland 4. Malaga in Spanje 5. Sevilla in Spanje 6. Rome in Italië 7. Ibiza city in Spanje 8. Madrid in Spanje 9. Faro in Portugal 10. Milaan in Italië

Steden in België met het beste weer

1. Leuven 2. Gent 3. Brussel 4. Antwerpen 5. Brugge

(MS)