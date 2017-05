'Reissector moet handel in wilde dieren bestrijden'

Scanlon deed de oproep tijdens een bijeenkomst van de Wereldraad voor Toerisme en Reizen in Bangkok, die nog tot en met vandaag duurt.

Reisorganisaties staan volgens hem in de frontlinie. Hoe wordt omgegaan met personeel, klanten en de plaatselijke bevolking, en waar het geld naartoe stroomt, kan bepalend zijn voor het overleven van wilde dieren, zei hij.

Scanlon verwees naar voorbeelden in Nepal en Kenia, waar bewezen is dat de plaatselijke bevolking de beste natuurbeschermer is. "Het is daarom belangrijk ter plaatse te investeren, direct contact te leggen met de bevolking en hen te steunen."

Ecotoerisme

Volgens Scanlon kunnen reisorganisaties verantwoord ecotoerisme promoten en toeristen de natuur leren waarderen. Ook zouden ze bewustzijn over illegale handel moeten stimuleren en toeristen erop moeten wijzen wat ze daar zelf tegen kunnen doen, zoals het niet kopen van producten die het milieu schaden of die afkomstig zijn van wilde dieren.

Reisorganisaties zouden ook hun personeel moeten instrueren om illegale activiteiten te melden bij de autoriteiten.

Veel afgelegen bestemmingen kennen een rijkdom aan wilde flora en fauna. In de regio's is de werkgelegenheid beperkt. Dat bied touroperators kansen, zei Scanlon. "Zij kunnen in deze gebieden investeren op een manier waar zowel zij als de wilde dieren van profiteren. Stroperij duwt mensen uiteindelijk alleen maar verder de armoedespiraal in. Verantwoord toerisme heeft de kracht om hen uit de armoede te halen op een duurzame manier." (IPS)