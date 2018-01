De twaalf meest bedreigde historische sites in Europa

2018 is het Europese Jaar van het Cultureel Erfgoed. Doel van dit jaar is om bewustzijn te kweken en steun te krijgen voor het beschermen en onderhouden van belangijke, bedreigde erfgoed sites in Europa.

Een goede gelegenheid voor de toonaangevende Europese erfgoedorganisatie Europa Nostra om samen met de European Investment Bank een lijst met twaalf sites die een belangrijke culturele en historische waarde hebben, maar toch zwaar bedreigd worden.

Uiteindelijk zullen er op 15 maart zeven bedreigde monumenten uitgekozen worden die het 7 Most Endangered Programme zullen vormen. Dat is geen financieringsfonds, maar wel een oproep tot actie en het stellen van een voorbeeld.

