Hoe werkt het? Je zegt zelf iets in het Nederlands. Odle vertaalt het in de taal van je gesprekspartner. Hij of zij kan de zin vervolgens via zijn of haar smartphone in de eigen taal beluisteren en de vertaling lezen op het scherm.

Odle is tegelijk een sociaal netwerk waarbij berichten over en weer direct in elkaars moedertaal vertaald worden. Vriendschappen over de grenzen heen worden zo een stuk eenvoudiger. De app is gratis te downloaden en geschikt voor iPhone en Android.