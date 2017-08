Waarom zowel mannen als vrouwen de afkorting HPV zouden moeten kennen

Ongeveer 80% van alle seksueel actieve vrouwen én mannen krijgt ooit een humaan papillomavirus of HPV-infectie. Hoewel het merendeel van deze virussen even onschuldig is als een verkoudheid, leidt het bij ongeveer 700 Belgische vrouwen per jaar tot baarmoederhalskanker. Maar wat is HPV eigenlijk? En vooral, waarom kent slechts de helft van de Vlaamse vrouwen het virus?