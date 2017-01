Vrouwen worden al gestraft 'voor de kans' dat ze ooit kinderen zullen krijgen

Vrouwen belonen voor het feit dat ze de uitdaging durven aangaan om een veeleisende dagtaak te combineren met de zorg voor een gezin? Oh maar, daar hebben bedrijfsleiders nog lang geen oren naar! Motherhood penalty, fatherhood reward geldt helaas anno 2017 nog steeds. Terwijl mannen volop carrière maken en bij elke carrièrestap er ook financieel weer een stuk op vooruit gaan, levert een vrouw gemiddeld 4% van haar salaris in per kind dat ze op de wereld zet. Wat een geluk dat velen het met me eens zijn dat het moederschap ook zoveel mooie kanten heeft, anders was de mensheid al lang uitgestorven!

De ideale kandidaat: de man uit de hogere klasse

Maar het gaat nog een stap verder, zo blijkt uit een studie waarover de Harvard Business Review recent verslag uitbracht. Vrouwen hoeven zelfs nog geen kinderen te hebben om al het slachtoffer te worden van de motherhood penalty. Het feit dat de natuur hen voorzien heeft van alle organen die noodzakelijk zijn om een kind te dragen en te baren, blijkt op zich te volstaan.

In deze studie zonden fictieve top- kandidaten een sollicitatiebrief naar 316 kantoren van 147 vooraanstaande advocatenbureaus in 14 steden. Enkel het geslacht en de sociale klasse van de sollicitanten verschilde, voor het overige waren hun cv's identiek: alle kandidaten waren afgestudeerd aan gerenommeerde universiteiten en bij de allerbeste leerlingen van hun jaar.

De kandidaten uit de hogere sociale klassen beoefende vanzelfsprekend ook hobby's die bij hun standing pasten: zeilen, polo en klassieke muziek, terwijl de kandidaten uit de lagere klasse eerder deelnamen aan activiteiten met een lagere financiële drempel zoals voetbal en andere teamsporten.

Wie o wie denk je dat het vaakst opgeroepen werd voor een sollicitatiegesprek? Inderdaad, mannen uit de hogere klasse. Zij kregen zelfs beduidend meer reacties dan vrouwen uit de hogere klasse, van wie het CV identiek was op de voornaam en het geslacht na.

Flight risks

Harvard Business Review wilde dit verder uitspitten en bekeek de CV's van de studie met een 200-tal gevestigde advocaten. En nu komt het: de overgrote meerderheid van de advocaten beweerde dat "vrouwen minder toegewijd zijn". De vrouwen uit de hogere klassen - herinner je: enkel de voornaam was verschillend van de mannelijke collega's! - werden door de advocaten bestempeld als "flight risks", waar ze aan toe voegde dat de kans dat ze hun job zouden verlaten voor het starten van een gezin een te grote bedreiging vormde.

Een vrouwelijke procureur die voor de studie werd geïnterviewd, vertelde dat een vrouw uit de hogere klasse specifiek wordt gezien als een ongewenste kandidaat, omdat ze het financieel niet nodig heeft om een baan te hebben en verondersteld wordt een man te hebben die voldoende verdient om het gezin te onderhouden dat zij ongetwijfeld zal willen, zelfs al is ze nog helemaal niet getrouwd en is er van kinderen nog helemaal geen sprake! Knijp even in mijn arm... Zijn we echt in 2017?