Teller voor Belgisch initiatief 'She Decides' staat na jaar op 450 miljoen euro

Precies één jaar geleden lanceerde België, samen met initiatiefnemer Nederland, She Decides als antwoord op de beslissing van de Amerikaanse president Donald Trump om alle financiële steun stop te zetten aan buitenlandse organisaties die zich in het Zuiden inzetten voor veilige abortus, voorbehoedsmiddelen en gezinsplanning. Nauwelijks een maand later, begin maart 2017, organiseerde België in Brussel een internationale conferentie waarop meer dan 50 landen en organisaties hun steun betuigden en 181 miljoen euro extra middelen toezegden. Bijna een jaar later staat de teller op meer dan het dubbele.

Open Vld-vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo is tevreden over de resultaten, maar lanceert meteen een oproep: 'Een groot deel van de negatieve impact van de Amerikaanse beslissing is goedgemaakt, maar er is de komende jaren nog veel meer nodig. We moeten ons met She Decides blijven inspannen zodat meisjes en vrouwen zelf de keuzes kunnen maken die belangrijk zijn voor hun gezondheid en hun toekomst.'

Delen 'De strijd is nog niet gestreden. 'Nog te veel meisjes en vrouwen hebben niet de vrijheid om zelf te beslissen wanneer, met wie en hoeveel kinderen ze willen'

Het centrale doel van de actie blijft om vrouwen en meisjes het recht te geven zelf te beslissen of, wanneer en hoeveel kinderen ze willen. Landen, organisaties en private stichtingen kunnen fondsen toezeggen. Maar ook individuele burgers kunnen het She Decides-manifest ondertekenen en via crowdfunding bijdragen.

Om de boodschap kracht bij te zetten dat meer inspanningen nodig zijn, zullen op 2 maart over de hele wereld She Decides-ambassadeurs de boodschap kracht bijzetten dat meer inspanningen nodig zijn. Alexander De Croo zal dat, namens ons land, in Senegal doen, een partnerland van de Belgische ontwikkelingssamenwerking.