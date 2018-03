Recordaantal vrijwilligers voor jongerentelefoon Awel: 'Een stap in de goede richting'

Het jaarrapport van 2017 van de jongerentelefoon Awel bulkt van het positieve nieuws: meer vrijwilligers, minder foptelefoontjes en meer beantwoorde oproepen. 'We hebben de ambitie om in 2018 nog meer oproepen te kunnen beantwoorden dankzij de stijging in het aantal vrijwilligers', belooft de organisatie. Via telefoon, chat, mail en hun online forum kwamen er maar liefst 31.379 oproepen binnen.

'Het is zeker niet zo dat wij met die nieuwe lichting nu alle oproepen kunnen beantwoorden.' Sibille Declercq, coördinator bij Awel, is slechts voorzichtig optimistisch. 'Een vraag die gesteld kan worden is waarom we niet meteen vijfhonderd nieuwe mensen aanwerven', vertelt Declercq. 'Het antwoord is simpel: dat zouden we organisatorisch gewoon niet aankunnen.'

'Deze mensen moeten allemaal opgeleid en ondersteund worden. Dat legt ook druk op onze huidige vrijwilligers. We hebben nu 171 nieuwe mensen aangeworven ten opzichte van 80 in 2016, dus we gaan ervan uit dat we wel degelijk meer kinderen zullen kunnen helpen.' Het tekort aan vrijwilligers is nog niet volledig opgelost, klinkt het. 'Maar het is zeker een stap in de goede richting.'

Lolbroeken

Uit het rapport blijkt dat er ook opvallend minder scheld- en giecheloproepen plaatsvonden in het laatste kwartaal van 2017. 'Dat was daarvoor echt een probleem', zucht Declercq. 'Sinds 2006 kunnen kinderen en jongeren onze vrijwilligers bereiken op het nummer 102. Sindsdien bereiken we niet enkel veel meer kinderen en jongeren, maar trokken we ook meer lolbroeken aan. Dat is niet per se negatief: als ze vandaag durven bellen voor een grapje, durven ze morgen misschien wel bellen als er echt iets is, denken we dan. Anderzijds legt het wel een ontzettende druk op onze vrijwilligers. Als je een uur permanentie doet, en je hebt niet anders dan zo'n oproepen, is dat niet zo fijn.'

Een van de redenen voor deze daling, wijst Declercq toe aan de introductie van de wachtrij. Jongeren die niet meteen iemand aan de lijn krijgen, hoeven sinds 1 oktober niet meer terug te bellen maar kunnen hun beurt afwachten. Beantwoorders hadden hierdoor sneller een nieuwe jongere aan de lijn. 'Het was een fijn neveneffect. De grappenmakers werden zo ontmoedigd en vielen er makkelijker tussenuit.'

Kinderen voor kinderen

Ook nieuw in oktober was de opstart van het project J-Awel. Niet langer konden enkel volwassenen zich opgeven als vrijwilliger, maar ook jongeren van 16 tot 18 jaar konden een opleiding genieten. Op deze manier hoopt Awel op termijn haar forum enkel op jongeren te laten werken. 'Het was een vraag die uit de doelgroep zelf kwam', duidt Declercq. 'Voor sommige thema's vinden ze het leuker om een antwoord te krijgen van leeftijdsgenoten.'

Van de 18 aspirant-Awellers viel er tot nu toe slechts één af. 'En we hebben net een nieuwe werving gedaan: 20 nieuwe peers gaan we nu opleiden', klinkt de coördinator enthousiast. 'Ze gaan in de paasvakantie een opleiding genieten, zodat ze in mei mee kunnen starten op de vernieuwde website.'

'Op 17 mei lanceren we een nieuwe awel.be. Ook al blijkt uit de cijfers dat onze website vandaag nog goed werkt, gaan we toch voor een update omdat we merken dat veel kinderen en jongeren de nodige info moeilijk terugvinden. Voor de jongeren die de stap te groot vinden om zelf contact te zoeken, is het essentieel dat ze zich zo kunnen informeren.'

Eind dit jaar komt er ook een online zelftest waarbij jongeren een wetenschappelijk onderbouwde enquête kunnen doen om te zien wat de aard van hun probleem is. 'De resultaten uit die testen kunnen dan ook gebruikt worden bij de gesprekken, waardoor er meteen extra info is voor onze vrijwilligers', besluit Declercq.