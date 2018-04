Opgebrand, uitgeblust en een nieuwe vlam vinden: hoe herstel je van een burn-out?

Burn-out is een van de meest voorkomende oorzaken van langdurige afwezigheid op de werkvloer. Iedereen kent wel iemand die ermee te kampen heeft gehad, en dat hoeft niet te verwonderen. Niet alleen is het werkritme de afgelopen jaren drastisch verhoogd, in tijden van economische onzekerheid gaan we steeds vaker onze grenzen opzoeken. 'De overheid zou moeten stoppen met mensen angst aan te jagen', zegt burn-outcoach Hilde Mariën. 'Politici willen stemmen winnen door onrust te creëren - 'er zal geen pensioen of werk meer zijn' - en dat leidt tot een angstreflex bij veel mensen, waardoor ze sneller over hun grenzen gaan. Daar moeten we echt vanaf.'

