Op bezoek bij de mannendokter: tien prangende penisvragen beantwoord

Minder zin in seks hebben, de erectie snel verliezen of vroeg-tijdig klaarkomen: amper één op de acht mannen stapt ermee naar de dokter, en in veel gevallen na lang aarzelen. In het geval van erectieproblemen wachten mannen gemiddeld vijf jaar voor ze een arts raadplegen. 'Gedeeltelijk uit schaamte', zegt endocrinoloog Guy T'Sjoen. 'Mannen praten graag over seksualiteit op een grappende manier, maar ze zijn het zelden gewend om seksuele problemen en dieper liggende gevoelens te bespreken. In de media zien ze ook zelden mannen die dat wel doen: seksexperten zijn in de meeste gevallen vrouwen. Al is het probleem vaak ook van praktische aard: veel mannen weten gewoon niet waar ze met intieme kwesties terechtkunnen.'

...