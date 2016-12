Shophotspot We Are Labels strijkt neer in Antwerpen

Sinds jaar en dag kan je in de Antwerpse Kammenstraat terecht om nieuwe, jonge labels te ontdekken - al streken er de laatste tijd steeds meer bekende miljoenenmerken neer die graag een graantje wilden meepikken van de status van deze hotspot die in iedere stadsgids wordt aangeprezen. Met We Are Labels heeft de Kammenstraat er eindelijk nog eens een shop bij die perfect past bij het DNA van de beroemde winkellocatie.

We Are Labels-oprichter Pieter-Bas Broeke heeft dan ook nooit een andere plek overwogen om zijn succesverhaal in België te introduceren. "Antwerpen was vanaf dag één onze eerste keuze voor een buitenlands filiaal. Jaren geleden heb ik drie jaar in Antwerpen gewerkt. Destijds werkte ik bij Diesel, een hoofdsponsor van het festival Laundryday dat toen nog doorging in de Kammenstraat. Sindsdien waren we erop gebrand om daar een mooi en geschikt pand te vinden voor We Are Labels."

Dat pand is het indrukwekkende nummer 43 geworden. Een klassiek gebouw dat 325m2 beslaat met plafonds van meer dan 7 meter hoog en een klassieke trap waar labels als Minimum, mbyM, Edited The Label, Modström, Kronstadt, Moss Copenhagen, en Selected Hommegeshowcased worden. Voorwaarde voor Broeke en zijn team is dat de kledij betaalbaar blijft. Daarom is 80% van de collectie altijd geprijsd tussen de € 40 en € 80.

Omdat het voor We Are Labels ook belangrijk is om op te gaan in de energie en de sfeer van een stad liet het team een name necklace ontwerpen door juwelenlabel Club Manhattan. Wie in december een stuk van Club Manhattan koopt, krijgt daar exclusief en zolang de voorraad strekt een 'Antwerp' ketting als cadeautje bij. Chauvinisme staat immers iedereen goed! (KS)