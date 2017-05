Duurzame concept store HOST: 'Ooit komt er een dag dat onze winkel niet meer speciaal is, maar de norm'

HOST - House of Sweets & Things verhuisde recent van locatie. Je kunt de concept store nu vinden in een groter pand in de Statiestraat 56 in Berchem.

Waarom zijn jullie dit avontuur aangegaan?

Eva: 'We zijn in ons persoonlijke leven altijd al bewust geweest van het milieu: we eten zo weinig mogelijk vlees, gaan zo vaak mogelijk met de fiets en proberen op onze manier een bijdrage te leveren aan een meer milieubewuste planeet. Mijn zus is gedoctoreerd en ik ben in het onderwijs gegaan, maar rond onze dertigste verjaardag hadden we zin in iets nieuws. Ik ben altijd al geïnteresseerd geweest in mode en online stootte ik op verschillende duurzame merken. Mijn zus heeft dan weer groene vingers, een aspect dat we ook in onze winkel hebben opgenomen. Het idee om een eigen winkel te openen is stilaan gegroeid en gerijpt.

We wisten ook al snel dat we ons niet enkel wilden focussen op verkoop, maar dat Host echt een ontmoetingsplaats moest worden waar mensen samenkomen, workshops en lezingen worden georganiseerd en een koffie gedronken kan worden. We hebben in ons eerste, kleinere pand kunnen testen en daar hebben we kunnen ondervinden dat louter verkoop niet helemaal is waar we naar op zoek waren. Door Host uit te baten komen we in contact met allerlei interessante mensen en daar willen we echt mee aan de slag aan de hand van workshops en lezingen. Naar dat aspect van Host kijken we erg uit.'

Hoe moeilijk of gemakkelijk is het om merken te selecteren die ook nog eens voldoen aan jullie eisen?

Eva: 'Dat is eigenlijk niet zo gemakkelijk. We wisten helemaal niet of de merken die wij selecteerden zouden toehappen. Dat viel uiteindelijk goed mee omdat we met kleine labels werken en we vaak rechtstreeks contact hebben met de mensen achter de merken. Dat is heel leuk, want zo leer je heel boeiende mensen kennen en kan je heel veel vragen stellen.

Onze criteria zijn heel snel strenger geworden. In het begin kochten we merken aan, waarvan we na verloop van tijd vonden dat ze toch niet duurzaam genoeg waren. Je leert snel doorvragen tijdens beurzen of het eerste contact.

Zo hebben we geleerd dat niet alles per se 100% gemaakt moet zijn van natuurlijke materialen, want soms gaan dingen langer mee wanneer er iets synthetisch wordt aan toegevoegd. Duurzaamheid betekent ook dat spullen lang meegaan en dat je ze niet na een paar keer gebruiken weg moet gooien. Kleding die je minder moet wassen en strijken is bijvoorbeeld ook duurzamer. Een merk kan een label hebben dat bewijst dat het van biokatoen gemaakt is, maar dat wil dan nog niet meteen iets zeggen over de rest van de waarden van dat merk. We proberen ook lokale ondernemers te steunen die aan slow fashion doen en in België of Europa produceren.

Het is voor merken ook niet simpel om van naaldje tot draadje duurzaam te zijn. De modesector is een vastgeroeste industrie die dan ook nog eens een van de meest vervuilende industrieën is die er bestaan. Duurzame schoenen zoeken is bijvoorbeeld heel moeilijk. Er wordt bijna altijd lijm gebruikt, waardoor ze niet alleen snel verslijten, maar ook niet gerecycleerd kunnen worden. Daarom kijken wij erg op naar concepten zoals ShoeRise, een bedrijf dat onderzoek doet naar schoenen die je na gebruik volledig uit elkaar kunt halen en recycleren.

Wij proberen dus alleen maar merken te verkopen die al een heel grote stap in de goede richting zetten. Een merk zoals Miss Green is daar bijvoorbeeld zelf heel transparant over. Op hun website kan je zien welke onderdelen duurzaam zijn en aan welke delen ze nog moeten werken. Liever eerlijk dan greenwashing.'

Komen jullie klanten echt bewust voor de duurzame mode?

Eva: 'Dat is een mix. Er zijn er zeker die heel bewust komen omdat ze weten dat ze hier duurzame merken kunnen vinden. Er komen heel wat mensen voor MUD Jeans. Maar we hebben ook toevallige shoppers en wanneer we vertellen dat we een duurzame concept store zijn, wordt dat meestal positief onthaald. Soms boeit het mensen ook echt niet. Tja, fair enough, die mogen hier ook shoppen. Dan hebben ze toch maar iets eerlijk gekocht (lacht).We hebben wel het gevoel dat consumenten kritischer worden.

Het is ons doel om niet te opvallend duurzaam te zijn, zodat mensen echt binnenkomen omdat ons aanbod hen aanspreekt. Het moet er niet van afdruipen. Er zijn echt nog mensen die denken dat eco stoffig en voor hippies is. Dat zit er nog ingebakken, hoewel dat anno 2017 helemaal niet meer klopt. We zijn dus blij als mensen enthousiast en verrast zijn. Er komen ook mensen voor de kleine onafhankelijke merken, omdat ze dan iets uniek kunnen shoppen.

We begrijpen trouwens ook heel goed dat niet iedereen plotsklaps heel hun garderobe in duurzame winkels gaat kopen. Wij hebben zelf ook een voetafdruk, maar geloven wel dat kleine veranderingen zinvol zijn. Koop eens een duurzame jeans en bespaar liters water. Dat je daar een topje bij draagt dat uit een fast fashionketen komt is niet erg. Je moet die stuks niet weggooien, dat is al helemaal niet duurzaam. Alle revoluties zijn gestart met een kleine vonk en de bewustwording is stap één.'

Wat vinden de klanten van de prijzen van jullie items? Krijgen jullie daar opmerkingen over?

Eva: 'Toch wel. Wij vinden dat we heel schappelijke prijzen aanbieden, maar daar denkt niet iedereen zo over. We hebben bewust gekozen voor goede prijs-kwaliteitverhoudingen. Toch vinden mensen een T-shirt dat 39.99 euro kost duur, omdat ze in een keten een T-shirt kunnen kopen voor 9.99 euro. Het is eigenlijk de prijs van dat goedkope T-shirt dat fout is, maar mensen zijn dat zo gewoon geworden dat het moeilijk blijkt om een mentaliteitswijziging door te gaan. De jeans van Mud zijn bijvoorbeeld heel goed geprijsd, zelfs beter dan de bekende high street jeansmerken, waar je ook een aardige duit neertelt voor de merknaam.

We beseffen dat we duurzame mode kunnen promoten zoveel we willen, maar dat er bevolkingsgroepen zijn waarvoor het echt te duur is. Mijn man werkt met kansarmen en die hebben daar geen boodschap aan. Dan kunnen we nog zeggen: 'deze kwaliteit is beter, koop er gewoon eentje'. Maar ze hebben het budget niet om zoveel geld in een keer uit te geven. Als je het geld niet hebt, hebben we daar natuurlijk alle begrip voor. Of mensen ons aanbod duur vinden hangt dus heel erg af van het budget dat mensen te besteden hebben en natuurlijk ook van het bewustzijn.

Je kunt niet iedereen overtuigen en dat moet je aanvaarden. Je zult altijd mensen hebben die je boodschap niet willen horen. Dat is dan maar zo. Maar je voelt het bewustzijn wel echt groeien. Ik denk niet dat fair fashion een trend is die zal overwaaien. Het gaat meer en meer doorsijpelen, ook in de grote ketens. Er zal ooit een dag zijn dat onze winkel niet meer speciaal is, maar de norm. En dat zou fantastisch zijn.'