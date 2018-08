Nike aangeklaagd voor discriminatie door voormalige werkneemsters

De officiële klacht werd ingediend in Portland, Oregon. Volgens Sara Johnston en Kelly Cahill, twee voormalige werkneemsters van Nike, houdt het bedrijf zich namelijk niet aan de Federal Equal Pay Act. De vrouwen stellen dat ze onderbetaald werden en niet de kans kregen om op te klimmen.

Cahill werkte van 2012 tot 2017 voor Nike. Ze zegt dat ze ten onrechte 20.000 dollar minder verdiende dan haar mannelijke collega en nooit in aanmerking kwam voor een promotie. Ook werd ze altijd als de zondebok aangewezen na mislukte projecten. Volgens de ex-werkneemsters schold haar baas vrouwen ook uit voor 'pot'. Johnston vermeldt in de klacht ook ongepaste, seksueel getinte berichten van een collega. Hij zou haar naaktfoto's gestuurd hebben en haar werk geboycot hebben door informatie achter te houden en vergaderingen af te zeggen.

Bewuste discriminatie

Beide vrouwen stellen dat bij Nike bewuste discriminatie tegenover vrouwen plaatsvindt. Een woordvoerster van het bedrijf reageert als volgt: 'Nike verzet zich tegen elke vorm van discriminatie en heeft een duurzaam beleid rond diversiteit. Het grote merendeel van onze werknemers houdt zich aan deze waarden en toont respect voor collega's.'

Dit is niet de eerste keer dat de bedrijfscultuur van Nike in opspraak komt. Recent werd er nog getuigd van ongewenst seksueel gedrag op de werkvloer en kwam aan het licht dat de HR-directeur niet tevreden is met hoe vrouwen en minderheden behandeld worden binnen het bedrijf.

Nike stuurde voorbije lente elf directieleden de laan uit na deze beschuldigingen van intimidatie en discriminatie van vrouwelijke werknemers. Er werden 7000 medewerkers, tien procent van het totaal aantal werknemers, gecompenseerd met een loonsverhoging. 'Als we problemen zien, pakken we die meteen aan,' zei Chief Executive Mark Parker toen over de heisa.