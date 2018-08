Moeders en baby's voortaan welkom in Brusselse #breastfriend-horecazaken

Moeders en hun jonge baby's zijn voortaan welkom om borstvoeding te geven in een twintigtal Brussel horecazaken die #breastfriend zijn.

Brussels staatssecretaris en collegelid van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) Bianca Debaets lanceerde vrijdag samen met de mobiele vroedvrouwen van Wheels of Care de campagne in de koffiebar Gruun.

Borstvoeding zou normaal moeten zijn in elke zaak, want er is niets natuurlijker dan je eigen kind de borst geven. Bianca Debaets (VGC)

Uit onderzoek blijkt dat slechts een op de twee moeders borstvoeding durft te geven in het openbaar. Vaak hangt er nog te veel taboe rond en zijn horecazaken schuchter ten opzichte van borstvoeding, waardoor moeders en hun baby's zichzelf moeten bedekken, verwezen worden naar het toilet of zelfs de zaak moeten verlaten.

'Borstvoeding zou normaal moeten zijn in elke zaak, want er is niets natuurlijker dan je eigen kind de borst geven', stelt staatssecretaris Debaets. De #breastfriend-horecazaken geven met een sticker op de deur aan dat ze open staan voor borstvoedende mama's en krijgen ook een borstvoedingskussen en verversingstafel.

Voor de moeders wordt het zo makkelijker om opnieuw sociale contacten op te nemen. 'Borstvoeding geven mag geen drempel zijn, want mama's moeten ook uit hun isolement geraken', zegt Bianca Eerens, vroedvrouw bij Wheels of Care.

'De baby's drinken in de eerste zes levensmaanden enkel melk, dus betekent borstvoeding weigeren de baby zonder eten laten.'

De twintigtal #breastfriend-horeczaken zijn allemaal terug te vinden op de website breastfriends.brussels. Daarnaast wordt borstvoeding ook toegelaten in alle Brusselse gemeenschapscentra.