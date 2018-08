Franse feministische organisatie klaagt postkaarten aan: 'Seksistisch en soms zelfs pornografisch'

Op vakantie kopen mensen vaak postkaarten in krantenwinkels of souvenirshops. Sommige vakantiegangers kiezen voor kaartjes met een mooi natuurbeeld, anderen gaan voor de iets meer aangebrande optie. Sommige kaartjes tonen namelijk naakte vrouwen in sexy poses. De feministische organisatie Femmes Solidaires klaagt dit aan. 'Deze traditionele postkaarten, met seksistische foto's en boodschappen, zijn beschikbaar voor iedereen, ongeacht de leeftijd van de voorbijganger of klant.'

De organisatie deelt beelden van de postkaarten via sociale media met de hashtag #GenerationNonSexiste. Maar wat wel kan op straat, kan niet op Facebook. Het Facebookprofiel van de organisatie werd offline gehaald omdat ze foto's online plaatsten van de postkaarten die ze willen aanklagen. Via Twitter blijven ze wel beelden en nieuws delen.

Wet & sensibilisatie

In Frankrijk is er net een wet gestemd die cat-calling strafbaar maakt. De boetes kunnen oplopen tot 750 euro. De feministische organisatie juicht deze wet toe, maar hoopt ook dat er ingezet wordt op educatie. 'Als we niet werken aan het veranderen van de publieke opinie, zullen deze wetten niet efficiënt zijn,' klinkt het bij Gwendoline Coipeault van Femmes Solidaires. 'Vrouwen blijven presenteren als objecten leidt uiteindelijk tot seksuele intimidatie of geweld.' Femmes Solidaires hoopt dat dit soort kaarten niet meer gedrukt worden en uiteindelijk ook uit de handel gehaald worden.

De meningen over deze actie zijn verdeeld. 'We krijgen veel steun, maar we worden ook uitgescholden voor nazi's', klinkt het.