'Zet'joe': topchef Geert Van Hecke opent nieuw restaurant in Brugge

Drie maanden nadat topchef Geert Van Hecke De Karmeliet sloot, staat hij alweer alweer achter het fornuis. Het warm ingerichte Zet'joe- het West-Vlaams voor 'hartelijk welkom', met de ondertoon van 'maak het u vooral gemakkelijk' - is laagdrempeliger, een pak kleiner, telt minder keukenpersoneel en heeft een (kleinere) menukaart die teruggaat 'naar de tijd van toen met de kennis en de ervaring van vandaag'. Verwacht er onder meer gerechten die hij dertig jaar geleden voor het eerst op de kaart van De Karmeliet zette en nu met andere producten en technieken herinterpreteert. Een verfijnde upgrade van 'konijn met pruimen' bijvoorbeeld.

De drie Michelinsterren mag Van Hecke dan wel kwijt zijn, zijn principes als topchef blijft hij trouw. Enkel de beste producten komen zijn keuken in en worden verwerkt tot exquise gerechten. De prijzen zijn dan ook niet echt goedkoop: voor het kleinste menu betaal je 75 euro, voor het uitgebreide menu is dat 125 euro.

Of hij op termijn een ster ambieert? 'Het behalen van een of meer sterren is geen streefdoel meer. Maar als de zaak een ster krijgt, zullen we dat natuurlijk wel weten te appreciëren', zegt hij in Het Laatste Nieuws.

Adres: Zet'joe, Langestraat 11, Brugge. Gesloten tijdens de feestdagen.