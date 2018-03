VLAM, de organisatie die zin moet geven om lokaal te eten: 'Belgen mogen gerust wat trotser zijn'

Al 25 jaar zorgt VLAM regelmatig voor het water in jouw mond. Een gesprek met de organisatie die het lekkerste van onze bodem in de schijnwerpers zet. 'Ik bewonder de Fransen een beetje om hun chauvinisme. Dat willen wij als VLAM ook in België aanwakkeren.'