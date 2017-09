Uitstekende culinaire adressen in Roeselare, Kortrijk en Gent

Ma Passion in Roeselare

Het restaurant is te vinden in een oud, voornaam brouwershuis. Op het dak staat een torentje in koper, vandaar de bijnaam 'het Vaticaan'. Kok Kris Verscheure heeft drie jaar ervaring in Convent en vijf jaar in Karmeliet en hij is Ridder van de Truffelorde. Er uitsluitend één menu, dat in korte of lange versie of per afzonderlijk gerecht kan worden genomen.

Ma Passion: Diksmuidsesteenweg 159, 8800 Roeselare

Boury in Roeselare

Boury is Tim Boury, de vroegere sous-chef van Oud Sluis, en zijn vrouw Inge Waeles, die het schopte tot sous-chef van Auberge du Pecheur en in Boury instaat voor bediening en ontvangst. De twee gedreven jonge mensen met indrukwekkende staat van dienst openden in mei 2016 de deuren in een pand uit 1952. Het achterhuis werd uitgebouwd en verrijkt met een door glas omgeven eetzaal. In de heraangelegde tuin kwam in het verlengde van het riante terras een bar met buitenkeuken. De stijl in de eetzaal refereert aan de jaren vijftig. De spijskaart vermeldt uitsluitend menu's. Wil je à la carte eten, dan kun je de gerechten uit het grote menu afzonderlijk bestellen. Wat we aten was onberispelijk van kwaliteit, bereiding en presentatie.

Boury: Diksmuidsesteenweg 53, 8800 Roeselare

La Durée in Izegem

Eigenaar en chef-kok Angelo Rosseel was een van de beste koks die Geert Van Hecke ooit in zijn keuken van De Karmeliet heeft gehad. Een maaltijd in La Durée is een feest omlijst met vele amuusjes en mignardises. De wijnkaart is indrukwekkend.

La Durée: Leenstraat 2, 8870 Izegem

't Verschil in Gits/Hooglede

Tom Cloet werkte drie jaar bij bistro Novo in Roeselare. In zijn eigen keuken omringt hij zich met eersteklas lokale producten, zoals groenten van bioboeren, ganzenlever, gerijpt Belgisch wit-blauw en vis uit de Noordzee. Zijn bereidingen zijn weinig gecompliceerd en daardoor oprecht van smaak.

Bistro 't Verschil: Bruggesteenweg 42, 8830 Gits/Hooglede.

The Bull in Roeselare

In deze schemerige bruine kroeg komen fervente whiskyliefhebbers samen. Er zijn 400 verschillende merken die men ter plaatse kan consumeren. Voor een fles om mee naar huis te nemen is er keuze uit 2500 verschillende merken. In de achterliggende zaal staan elf Amerikaanse biljarttafels.

The Bull, Myriam's Whiskyshop: St. Amandsstraat 77, 8800 Roeselare.

Wijnhuis Vanden Bulcke in Roeselare

Dit veertig jaar oude wijnhuis is vooral bekend voor zijn traditionele wijnen uit de Bordeaux en Côte du Rhône, maar het gamma wordt geleidelijk aan uitgebreid met trouvailles uit de Bourgogne en met biowijnen. Als foodie vertrekt Rik Balcaen vanuit de gastronomie.

Wijnhuis Vanden Bulcke: Hugo Veriesststraat 92-100.

Hotel Damier in Kortrijk

West-Vlaanderen heeft een hoge concentratie jong culinair talent. Daarbij past ook Damier, een oud hotel met jonge koks die instaan voor actueel culinair vuurwerk.

Hotel Damier dateert uit 1398, heeft een gevel uit 1769 en behoort tot het cultuurhistorisch erfgoed. De hotspot ligt aan de Markt en heeft een stijlvol bruin café en een gastronomisch restaurant. De Kortrijkse ondernemer Yvan Vindevogel kocht het oudste hotel van ons land in 2011 en pompte er nieuw bloed in.

Hotel Damier: Grote Markt 41, 8500 Kortrijk

Table d'Amis in Kortijk

Topchef Matthieu Beudaert is kunsthistoricus van opleiding en werkte in het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten toen hij zich inschreef voor de Knack Weekend wedstrijd 'Hobbykok van het Jaar'. Hij had een vier jarige avondopleiding koken gevolgd. Matthieu won met glans en werd eerst traiteur.

In 2009 opende hij met zijn vrouw Sofie een eigen eethuis: Table d'Amis, een modern gastronomisch restaurant. Vandaag is Matthieu Beudaert een gerespecteerd chef-kok van een restaurant met een Michelinster. Hij kookt met verstand en met gevoel. Zijn gerechten zijn modern, puur en evenwichtig: niets te veel en niets te weinig, alles is juist en alles is lekker.

Table d'Amis, Sint Maartenskerkhof 88500 Kortrijk

Patisserie Vercruysse in Kortijk

Voor de beste chocolade en "viennoiserie Française" met Normandische boter is men in banketbakkerij Vercruysse op het goede adres. Geert Vercruysse kreeg een eersteklas internationale opleiding bij vermaarde banketbakkers als Wittamer, Fauchon, Schoemacher en Huize van Wely. Hij gebruikt verse producten, zoals Australische chocolade van de Daintree estates, die hij zelf invoert.

Geert werkt alleen in het atelier en Jutta bewaakt de winkel. Er zijn altijd een dertigtal pralines met exotische smaken beschikbaar, diverse soorten ijs, macarons, gebak enz.

Patisserie Vercruysse: Doorniksewijk 115-117, 8500 Kortrijk.

Het Vliegend Tapijt in Marke

Felix François kreeg een opleiding in Ter Groene Poorte en deed een extra jaar wijn- en drankenkennis. Hij kookte twee jaar in het Oud Konijntje in Waregem en vier jaar in La Durée in Izegem. Vrouw Nel Desmet volgde volwassenenonderwijs aan Spermalie en ging aan de slag in de zaal van hotel Messeyne in Kortrijk en in de keuken in restaurant Culinair in Lauwe. De twee namen de artistieke bistro over van de ouders van Felix.

De inrichting en de pretentieloze sfeer van de met bruine lambriseringen beklede bistro bleef intact. De spijskaart is beknopt en op de drankenkaart treft men zowel wijnen als bieren. Felix François heeft talent en smaak: hij hanteert moderne technieken en gebruikt mooie producten.

Restaurant Het Vliegend Tapijt: Pottelberg 189, 8510 Marke

Va et Vient in Kortrijk

Matthias Speybrouck was de rechterhand van Kobe Desramaults in de Wulf en in de Vitrine. Hij werkte ook in de keuken van Sergio Herman in Oud Sluis. De vader van Matthias is antiquair en eigenaar van het oude stapelhuis aan de Leie, waar Matthias zijn eigen restaurant opende. Patrick Six van Ensemble One Stop Office zorgde voor de inrichting en respecteerde de ruwheid van het gebouw. Glas, beton en baksteen primeren.

Vanuit de eetzaal ziet men de jonge koks in het door Maes Inox ontworpen keukenlab. Er is geen spijskaart: iedereen eet wat de pot schaft: een menu, opgediend in drie, vier of vijf gangen. Het zaalpersoneel is jong en krijgt assistentie van de koks, die zelf hun bereidingen inzetten. In Va et Vient doet men aan bistronomie. De gerechten zijn herkenbaar en mild gekruid.

Restaurant Va et Vient: Handboogstraat 20, 8500 Kortrijk.

Hotel-restaurant Messeyne in Kortrijk

Het pand Messeyne ligt in de historisch waardevolle Groeningestraat en zou tot 1622 als klooster hebben gefungeerd. Het huis werd in 1998 gekocht door Marie-Paule Vanderstraeten, die ervaring opdeed met de uitbating van het vermaarde Kortrijkse Park Hotel. De stad nam de restauratie van de tuin voor haar rekening en Marie-Paule Vanderstraeten verbouwde het historische pand tot een gerieflijk boetiekhotel, dat oude elementen verenigt met moderne accenten en hedendaags comfort.

Messeyne beschikt over een wellnesscentrum en een druk bezocht restaurant. Chef-kok is Klaas Lauwers. Hij werd opgeleid in bekende restaurants (Apriori, Hof van Cleve, Marcus) en zijn marktgebonden bereidingen zijn geïnspireerd op de Belgische en Franse keuken en de prijzen zijn correct.

Hotel-restaurant Messeyne: Groeningestraat 17, 8500 Kortrijk.

Bistro Parkhotel in Kortrijk

Het statige Parkhotel is gelegen aan het station en maakt sinds vele decennia deel uit van het stadsleven. De inrichting onderging een metamorfose, het Parkhotel is nu een modern en comfortabel hotel met design objecten, sauna, jacuzzi en solarium, druk gefrequenteerd restaurant, bodega, conference rooms en businesscenter.

Het restaurant is bij Kortrijkzanen geliefd vanwege de smakelijke bereidingen uit de Belgische keuken, die met vriendelijkheid worden geserveerd aan eerlijke prijzen. Bij de klassiekers is er een onvervalst koninginnehapje of stoverij van varkenswangen in Rodenbach met appelmoes en frieten. De bistro blijft doorlopend geopend om een drankje, koffie of nagerecht te nuttigen.

Parkhotel: Stationsplein 2, 8500 Kortrijk.

Deylgat Claude Traiteur in Kortrijk

Wil men thuis iets eten wat op restaurantniveau is afgewerkt, dan is er de traiteurwinkel van Claude Deylgat. Hij kiest voor kwaliteitsproducten en verkoopt zijn gerechten in individuele porties. Het gamma is breed en gaat van simpele bereidingen tot meer verfijnde gerechten als aardappeltjes met garnaal en truffel, langoustinestaartjes in kataifi met tartaresaus, truffel van ganzenlever met compote van kweepeer of gebakken zeebaars met risotto en butternut. Traiteur Deylgat kookt ook aan huis en heeft daar een mooi cliënteel mee ontwikkeld.

Traiteur Deylgat: Pottelberg 111, 8500 Kortrijk.

Restaurant Publiek in Gent

Olly Ceulenaere was een van de stichtende leden van The Flemish Foodies. Hij studeerde af aan Ter Groene Poorte, was sous-chef in De Snippe, werkte in de brigade van La maison Troisgros, ging drie jaar aan de slag in Hof van Cleve, deed de opstart van Kasteel Withof in Brasschaat en zette Volta in Gent op de rails.

De tijd was rijp voor een eigen zaak en Olly nam het huiskamerrestaurant De Avonden over. De eetzaal werd met de hulp van architect en scenograaf Karel Vanhooren heringericht tot een ruimte met verschillende sferen (romantisch, gastronomisch of zakelijk). Olly kokkerelt uitstekend, met een hoofdrol voor betaalbare seizoenproducten van eigen bodem.

Publiek, Ham 39, 9000 Gent

Volta in Gent

Het restaurant opende eind 2010 in een vroeger omvormingsstation aan de Nieuwewandeling. Het gebouw met een nok van twaalf meter hoog behield grotendeels zijn industriële waarde.

De motor achter dit niet alledaagse project is de Gentse horeca-ondernemer Peter Vyncke (brasserie Klokhuis, grillrestaurant Nestor en Sparrerib Caffee). In de keuken staat de 26 jarige Dave De Pourcq. Hij ging in de leer in Hof van Cleve, Oud Sluis en Auberge du Pêcheur en volgde stages bij topslager Hendrick Dierendonck. Davy De Pourcq is ambitieus en verwerkt ambachtelijke streek- en seizoenproducten op een originele manier.

Restaurant Volta, Nieuwe Wandeling 2b, 9000 Gent

Restaurant Horseele in Gent

Sterrenchef Danny Horseele ('t Molentje, restaurant Danny Horseele) kan rekenen op lekkerbekken die niet op een eurootje hoeven te kijken. Op 28 augustus 2013 kwam de veelbesproken kok boven water in Gent, waar hij werd ingehuurd om de elitekantine van de Ghelamco Arena uit te baten.

Vanuit het restaurant kijkt men gedeeltelijk uit over de grasmat van KAA Gent. De productkeuken van Horseele is geraffineerd in zijn eenvoud en steekt vol intense smaken.

Restaurant Horseele, Ghelamco Arena, Ottergemsesteenweg Zuid, 9000 Gent, Ingang H, 4de verdieping

De Superette in Gent

De bakkerszaak annex brood-, grill- en pizzarestaurant Superette is een project van superkok Kobe Desramaults (In de Wulf, De vitrine) en zijn naaste medewerkers Rose Greene en Sarah Lemke.

In De Superette draait alles rond manueel gebakken zuurdesembrood, gemaakt met bloem van biologische granen, gemalen in oude windmolens. Sarah Lemke leerde zuurdesem bakken in de Verenigde Staten.

Al de producten komen van producenten met wie er een nauwe band is, en die ook op de spijskaart staan vermeld. In de drie zaken eet men dus levende, gezonde producten. De keuken speelt in op het seizoenaanbod, waardoor alles permanent verandert.

De Superette, Guldenspoorstraat 29, 9000 Gent

Restaurant Vrijmoed in Gent

Michaël Vrijmoed werkte acht jaar in Hof van Cleve en was daar verantwoordelijk voor een team van zeventien koks. Op 1 maart 2013 opende hij zijn eigen restaurant, op de plek waar zich voorheen restaurant l'Odieux bevond.

Vanaf de eerste dag was de toeloop groot. De eetzaal heeft sfeer en de tafels zijn goed uitgelicht. Op de comfortabele stoelen zit een gevarieerd publiek, waaronder opvallend veel jonge mensen. De spijskaart is transparant en de wijnkaart biedt ruime keuze tussen 30 en 50 euro. Michaël Vrijmoed brengt pure, voorzichtig gekruide bereidingen vol natuurlijke smaken.

Restaurant Vrijmoed, Vlaanderenstraat 22, 9000 Gent.

Banketbakkerij en chocolaterie Joost Arijs in Gent

Joost Arijs is een vakman, die in de leer ging bij vermaarde patissiers, zoals Mahieu en Marc Ducobu. Hij kreeg een plaats als chef-patissier in de keuken van Hof van Cleve. In 2013 opende hij zijn eigen zaak. Achter glas pronken prachtige pralines, die in zelf ontworpen designdozen de deur uit gaan. Het snoepgoed oogt vernieuwend, maar de smaken zijn klassiek en puur.

Bij de opbouw van de feestelijke taarten spelen variaties van texturen, zoet-zure contrasten van suiker en fruit en de zalvende zachtheid van crèmes en mousses een belangrijke rol. Populair zijn vrolijk gekleurde macarons met de afgeronde smaken van gezouten boterkaramel, cassis of framboos.

Banketbakkerij en chocolaterie Joost Arijs. Vlaanderenstraat 24, 9000 Gent.

Café Theatre in Gent

Restaurant-bar Café Theater is een elegante brasserie, met grootstedelijke allures en bevindt zich onder het dak van het operagebouw. Café Theatre is een vaste plaats waar de gegoede burgerij afspreekt om gezellig te babbelen en te knabbelen. De zaak kent een drukke "va-et-vient", zeker sinds er een sfeervolle bar is bijgekomen.

Café Theatre bruist en de positieve sfeer wordt in de hand gewerkt door de immer vrolijke meisjes en jongens, die de bediening uitmaken. Zij serveren klassiekers uit de Belgische keuken en internationale brasseriegerechten. Blijvende succesnummers zijn garnaalkroketten en rundtartaar, die op bestelling is gemalen in een gekoelde vleesmolen.

Restaurant-bar Café Theater, Schouwburgstraat 5, 9000 Gent

J.E.F in Gent

In J.E.F klopt het plaatje: lekker eten in een aangename sfeer en aan een aangename prijs. J.E.F is Jason Blanckaert en vrouw Famke Dequidt. Jason is bekend als een van de stichtende leden van The Flemish Foodies. Hij kreeg een goede opleiding en was chef in de keuken van Marcus in Deerlijk en in de Gentse brasserie C-Jean, dat door zijn toedoen een Michelinster verwierf.

Famke is binnenhuisvormgeefster van beroep. Bij de inrichting maakte zij gebruik van recuperatiemateriaal. Alles is eenvoudig gehouden. Die versimpeling treft men in de inrichting, de presentatie van de spijskaart en de inhoud van het bord. Alles heeft persoonlijkheid, stijl en smaak.

J.E.F., Lange Steenstraat 10, 9000 Gent.

Max in Gent

Meer dan 170 jaar en zes generaties lang bakt men bij Max onvervalste Brusselse wafels. Tot 1976 trok de wafelbakkerij met rijk gedecoreerde kramen en stijlvol gekleed personeel van kermis naar kermis door het hele land. Ruim vijftien jaar terug streek Max neer in het historische pand met een met bladgoud beschil derde valk op de gevel.

Heel wat originele, kostbare decoratieve elementen uit de spiegelzalen van de vorige eeuw werden geïntegreerd in het huidige decor. Achterkleinzoon Yves Van Maldegem claimt dat Maximilien Consael de uitvinder is van de Brusselse wafel en de appelbeignet.

Max, Gouden Leeuwplein 3, 9000 Gent

Yuzu in Gent

Archeoloog en kunsthistoricus Nicolas Vanaise heeft altijd iets met chocolade gehad. De aantrekkingskracht werd zo groot dat hij Yuzu opende, een zen ingericht miniwinkeltje. De beperkte ruimte verplicht de chocoladefreak om zich te beperken. Wel worden zijn chocolade kleinoden meer en meer subtiel.

Het repertoire bestaat uit kleurrijke minipralines en macarons, thee en ijs. De 'feel good' chocolade is gevuld met ganache van chocolade en biologische sojaroom, waardoor de pralines licht en gezond zijn. Amandel en zwarte truffel, tabak en whisky zijn geliefde smaken. De verschillende pralines zijn naast elkaar voorgesteld in een feestelijke doos. Alles is strak en geordend: zo is perfectionist Nicolas Vanaise nu eenmaal.

Yuzu, Walpoortstraat 11a, 9000 Gent

Tierenteyn-Verlent in Gent

In de historische winkel van Tierenteyn-Verlent is sinds 1860 nauwelijks iets veranderd. De deur naar het bureau is half geopend en wanneer men naar binnen kijkt, is het alsof de klok heeft stil gestaan.

Mosterd maken doet men bij Tierenteyn sinds 1790 op dezelfde manier. In de kelder wordt zes à zeven keer per dag verse mosterd bereid. De brei prikt zodat de ogen beginnen te tranen. In de winkel schept men de verse mosterd met een houten lepel uit een houten vat in potjes. Zonder koeling blijft de mosterd slechts twee dagen goed en in de koelkast is de mosterd tot zes maanden houdbaar.

Tierenteyn-Verlent, Groentenmarkt 3, 9000 Gent.

Brasserie Vinois in Deurle

Vinois bestaat ruim twintig jaar en mag tot de categorie "onvergankelijke brasseriën" gerekend worden. De gezellige sfeer, het smakelijke eten en eigenares Véronique De Vos vormen de constanten. De chef-koks veranderen regelmatig. Véronique zorgt ervoor dat de klassiekers van het huis regelmatig terug worden opgevoerd: mergpijp met toast, kroketten van garnaal of zwezerik, bouillabaisse met rouille en Parmesantoast, rundtartaar met truffelaroma, stoverij met kasteelbier.

Brasserie Vinois, Ph. De Denterghemlaan 31, 9831 Deurle

Oak in Gent

Het restaurant werd gecreëerd door Marcelo Ballardin en partner Dominik D'Hooge. Marcelo komt uit Brazilië, woonde zeven jaar in Amerika en kwam naar Gent om biologie te studeren. Omdat de studies in de Nederlandse taal te moeilijk waren, begon Marcelo te koken. Na de Cordon Bleu School in Londen is hij bij Hertog Jan aan de slag gegaan. In Pure C was hij development chef en stond hij naast Syrco Bakker.

Oak, Hoogstraat 167, 9000 Gent.

Brasserie Boulevard in Sint-Martens-Latem

Deze moderne brasserie werd door twee jonge horecaondernemers in de markt gezet. Thomas Schmidt en Sam D'Huyvetter komen alle twee uit De Pinte en hebben samen in Hof van Cleve gewerkt. Daar ontstonden de plannen om een eigen zaak te openen. Een voormalig pitarestaurant kreeg een nieuwe, cosy inrichting met hoge stoelen aan een toog en zicht op de keuken.

Het zaalgebeuren staat onder auspiciën van Thomas Schmidt. Hij viel al op in Hof van Cleve door zijn flair. De meeste gerechten op de kaart zijn traditioneel. De basis is al moeilijk genoeg: als je die beheerst dan ben je altijd een winnaar.

Brasserie Boulevard, Kortrijksesteenweg 175, 9830 Sint-Martens-Latem

Jour de Fête in Gent

Bruno Matthys en Marie Cloquet verbouwden een gordijnwinkel in een typisch gebouw uit de jaren '50 tot weekendrestaurant. "Jour de Fête" was de naam, naar de film van Jacques Tati. Het restaurant sloeg aan omdat er werd gekokkereld met eenvoudige maar smakelijke producten. De promotor van het Zebra-project, waar wonen, cultuur en events samen komen, zocht een horeca exploitatie voor het restaurant op de begane grond. Bruno Matthys en Marie Cloquet zijn ingestapt en verhuisden potten en pannen.

De artistieke inrichting in vintage sfeer is van de hand van Marie Cloquet, die ook beeldend kunstenaar is. De spijskaart vermeldt eenvoudige seizoensgebonden gerechten, bereidt uit verse ingrediënten en met zuidelijke toets.

Jour de Fête, New Zebra, Gustaaf Callierlaan 233, 9000 Gent

Traiteur Toulouse in Gent

Fabian en Martin runnen hun Traiteur Toulouse met passie. In hun lange verstoog is het moeilijk kiezen uit de vele verse groentebereidingen, de smakelijke dagschotels, de zelf bereide charcuterie en de uitgelezen selectie fijne kazen. Toulouse steunt op twee belangrijke pijlers: versheid en product.

In de ruime keuken achterin de zaak maken ze alle schotels zelf klaar. Bij de kraakverse dagschotel is er steeds keuze uit vlees, vis of vegetarisch. Het is heerlijk smullen van de tajine met lamsvlees en kweeperen of de rode poon met miso van shiitake, mangetout, sobanoedels, gember en paksoi. Elke week stellen ze nieuwe gerechten samen, steevast met een originele toets. In de zaak zijn er ook een aantal tafeltjes waar je een middaglunch (de kaart wijkt overigens af van het traiteursassortiment) kunt nuttigen.

Traiteur Toulouse, Koningin Elisabethlaan 41, 9000 Gent.