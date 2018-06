Asperges met vlierbloesemazijn en jonge prei

Benodigdheden voor 4 personen

12 witte asperges

150 gram boter, Zout

Bereidingswijze

Voor de prei-olie

600 g neutrale olie

500 g prei (gebruik de volledige prei, ook het groen)

Voor de preivinaigrette

270 g prei-olie, 120 g eiwit

20 g vlierbloesemazijn

5 g zout

Voor de beurre blanc

40 g vlierbloesemazijn

25 ml room, 200 g koude boter, in blokjes, zout

Als garnituur

Lamsoor (of kervel), jonge prei

Bereidingswijze

Breng een kookpot met water aan de kook. Schil de asperges en snijd de uiteindes eraf. Laat de boter in het kokend water smelten en voeg het zout toe. Kook de asperges gaar gedurende ongeveer een drietal minuten. De exacte kooktijd is afhankelijk van de dikte: heb je erg dikke of dunne asperges, pas dan de kooktijd aan. Laat afkoelen.

Snijd voor de prei-olie de gewassen prei in grove stukken. Verwarm de olie tot 75°C. Stop de olie samen met de prei in een blender gedurende ongeveer 10 minuten. Zeef en plaats onmiddellijk in de koelkast om af te koelen.

Meng voor de preivinaigrette de afgekoelde prei-olie, het eiwit, zout en de azijn in een kommetje. Mix met de staafmixer tot een luchtige vinaigrette. Bewaar koel tot gebruik.

Meng de vlierbloesemazijn en room en laat even opkoken. Haal van het vuur en voeg blokje per blokje koude boter toe, terwijl je mengt met een garde. Kruid af met een beetje zout. Maak deze saus net voor het serveren en gebruik onmiddellijk.

Bak de jonge prei kort aan, samen met het lamsoor. Schik de koude asperges op een bord. Oversaus met de vinaigrette en de beurre blanc. Werk af met de jonge prei en het lamsoor.