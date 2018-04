Proefproject moet Schaarbeekse krieken en lambiekbier redden

Omdat struiken met Schaarbeekse krieken in de Zennevallei en Pajottenland steeds zeldzamer worden, kampen de lambiekbrouwerijen al jaren met een tekort. De Hoge Raad van Ambachtelijke Lambiekbieren (HORAL) en het Proefcentrum lanceerden in februari nog een oproep naar wie dergelijke struiken met zaailingen bezit. Met het proefveld wil het Proefcentrum een struikvariant ontwikkelen van de Schaarbeekse krieken die mechanisch gesnoeid en geoogst kan worden waardoor ze opnieuw op een economisch rendabele manier geteeld kunnen worden in de regio.

Al van in de 19e eeuw werden Schaarbeekse krieken geteeld in Brussel, het Pajottenland en de Zennevallei, om gebruikt te worden bij de productie van streekbieren. De teelt ging vanaf de jaren '90 echter zienderogen achteruit omdat de lonen - en bijgevolg de plukkosten - sterk stegen. Omdat het toekomstig gebruik van deze krieken alleen terug opgang kan maken als het kweken, snoeien en oogsten economisch rendabel kan gemaakt worden, wil het Proefcentrum een uitgebreide praktijkproef op touw zetten voor de ontwikkeling van een variant met een goede opbrengst én makkelijk snoei- en oogstbaar.