Melkschandaal in VS zet geloofwaardigheid Amerikaans biolabel op laag pitje

De merknaam Aurora doet hier misschien niet meteen een belletje rinkelen, maar dat is in de VS wel anders: het gigantisch bedrijf produceert genoeg melk om Walmart, Costco en andere grote retailers van biologisch zuivel te voorzien. Of beter gezegd: dat doen de meer dan 15.000 koeien binnen het landbouwbedrijf, verdeeld over vijf vestigingen. Dat zijn er in het totaal maar liefst honderd keer meer dan de gemiddelde Amerikaanse biomelkboer er houdt.

