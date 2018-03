Mars en Hershey's aangeklaagd om kinderarbeid in cacaosector

Het gaat om een zogenoemde class action-zaak, een groepsgeding waar consumenten zich bij kunnen aansluiten. De beschuldiging luidt dat de bedrijven verdoezelen dat ze geregeld cacaobonen importeren van toeleveranciers in Ivoorkust die, volgens de definitie van de Verenigde Naties, gebruik maken van de ergste vormen van kinderarbeid.

'We verwachten dat deze zaak ook verworpen wordt, net als een vorige'

'Net als bij Nestlé ontbreekt het bij Mars en Hershey's aan actie tegen deze praktijk', zegt Steve Berman van advocatenkantoor Hagens Berman. Hij verwijt de bedrijven ook dat ze consumenten niet informeren 'dat met hun aankoop een toeleveringsketen gesteund wordt die geassocieerd wordt met mensenrechtenschendingen.'

Mars brengt onder meer M&M's, Snickers, Twix en Milky Way op de markt.

Complexe kwestie

De chocolade-industrie heeft zich er volgens het Harkin-Engelprotocol uit 2001 toe verplicht om de ergste vormen van kinderarbeid te weren uit de toeleveringsketen. De deadline daarvoor was in eerste instantie 2008, maar die werd meermaals uitgesteld. 'Momenteel is de deadline 2020', zegt Hagens Berman.

Mars stelt in een reactie 'al jaren te werken aan deze kwestie, maar dat te langzaam vooruitgang wordt geboekt.' Het bedrijf zegt dat het om een 'complexe kwestie gaat waar diverse factoren een rol in spelen.' Hagen Berman spande ook in 2016 al een zaak aan tegen de drie bedrijven, toen in Californië en nu in Massachusetts.

Nestlé US zegt dat het om een 'kopie' gaat van de zaak uit 2016, die destijds door de rechtbank in Californië verworpen werd. 'We verwachten dat deze zaak ook verworpen wordt. Class action-zaken door consumenten zijn niet de manier om dit soort complexe kwesties op te lossen', zei een woordvoerder tegen de website Confectionerynews. 'Helaas worden op deze manier de bedrijven bestreden die juist proberen iets te doen aan deze praktijken.'