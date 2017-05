Ginovergoten zondag op het programma in Aartselaar

Het gaat om de tweede editie van de beurs waarbij drankengroothandel Albo de handen in elkaar slaat met zowel grote ginlabels als kleine micro-distilleerderijen. Op die manier willen de organisatoren ook Belgische merken zoals Antwerp Gin Red of Belgin Ultra 13 in de schijnwerpers plaatsen. Bezoekers zullen op de beurs terecht kunnen voor tastings, workshops en foodpairing. Voor de allerkleinsten is er kinderanimatie voorzien.

Gin Sunday: zondag 14 mei van 12 tot 19 uur, bij Albo in de Kontichsesteenweg 58, Aartselaar. Inkom is gratis.