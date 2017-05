Eten met de ogen: dit zijn de winnaars van prestigieuze wedstrijd voor foodfotografie

Meer dan 7000 foto's van over de hele wereld dingden dit jaar mee in Londen mee naar een Pink Lady Food Photographer award. Allemaal passeerden ze langs een jury waarin onder andere David Loftus, de fotograaf van Jamie Oliver, zetelde. Zij selecteerden uiteindelijk 30 winnaars in verschillende categorieën.

Een van die winnaars was Belg Wesley Dombrecht, zich met zijn werk 'Smoked Mackerel' dit jaar winnaar mag noemen van de categorie 'Cream of the Crop', waar de meest kunstzinnige beelden van de wedstrijd terecht kwamen. Nooit eerder kon een landgenoot dat zeggen.