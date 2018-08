Eerste vrouwelijke directeur voor Belgische brouwers: 'Geen ervaring in bierwereld is pluspunt'

De 49-jarige Nathalie Poissonnier heeft een marketingachtergrond en werkte in het verleden al bij verschillende federaties: sinds 2004 achtereenvolgens bij chemiefederatie essenscia, biotechfederatie bio.be, gevolgd door een korte tussenstop bij de Belgian Direct Marketing Association waar ze de Bel-me-niet-meer-lijst opstartte, en Sigma (materiaal openbare werken). Vanaf 3 september wordt de biersector haar terrein. Samen met voorzitter Jean-Louis Van de Perre gaat zij de belangen van de groeiende groep van Belgische brouwerijen verdedigen.

'Haar ervaring bij verschillende federaties is belangrijk. Een federatie is immers geen bedrijf, men staat in contact met verschillende stakeholders', aldus de voorzitter. Dat ze geen ervaring heeft in de bierwereld heet dan weer een pluspunt. 'Ze begint met een wit blad, niet gelinkt aan één of andere brouwer. Ze heeft bovendien in het verleden bewezen erg snel te leren.'

Historische en culturele waarde

De nieuwe directeur - haar voorganger Sven Gatz bekleedde de functie tot enkele jaren geleden - verklaart 'gepassioneerd' te zijn door bier. 'Het is bovendien een product met een enorme economische, historische en culturele waarde voor België', klinkt het. Unesco heeft de Belgische biercultuur erkend als werelderfgoed.

De Brouwersfederatie telt momenteel 66 leden, maar mikt tegen eind volgend jaar op een verdubbeling van dat aantal. Sommige toetredingscriteria worden geschrapt, wat nieuwe (micro)brouwerijen moet toelaten om lid te worden. 'Kwaliteit en professionaliteit blijven wel belangrijke voorwaarden', beklemtoont Van de Perre.

Dalende bierconsumptie

De Belgische brouwsector kijkt tegen heel wat uitdagingen aan, zoals de dalende bierconsumptie in eigen land, kwesties rond gezondheid en verkeersveiligheid, accijnzen... Poissonnier wil nog niet te veel in haar kaarten laten kijken wat haar plannen zijn, maar is wel van plan om meer aandacht te vragen voor de vrouwelijke consument. 'Veel marketing rond bier is man-gericht, terwijl er toch veel vrouwen graag bier drinken. Ik wil onze bedrijven wijzen op dit potentieel.' Ook mikt ze op een grotere aanwezigheid op sociale media.