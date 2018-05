Want ik ben het waard: hoe een simpel zinnetje het vrouwbeeld mee hielp veranderen

Because I am worth it. Want ik ben het waard. Hoe vaak heb je die vijf woorden niet automatisch mee gelipt aan het einde van elke L'Oréal Paris-reclame? Zonder te beseffen hoe invloedrijk die reclameslogan is (geweest). De vijf woorden hielpen begin jaren '70 het vrouwbeeld mee veranderen, in een periode van sociale revoluties waarin ook het feminisme sterk groeide. In 1973 sprak de Amerikaanse actrice Joanne Dusseau ze voor de allereerste keer uit in een reclamefilmpje voor de haarkleuring Préférence van L'Oréal Paris.

