In een open brief roepen verschillende organisaties die de designsector ondersteunen op om ook designers in te zetten om de wereld na corona vorm te geven. 'Wij zijn ervan overtuigd dat designers verschillende sectoren kunnen helpen bij het bedenken en uitvoeren van scenario's en oplossingen om evenwichtiger samen te leven.'

Flanders DC, MAD-Home of Creators, WallonieBruxelles Design Mode en Wallonie Design, willen de kracht van designers binnen een veranderende maatschappij onder de aandacht brengen. Ze schreven samen een open brief waarin ze die oproep toelichten.

'Deze situatie stelt een aantal verworven zekerheden die onze instellingen en bedrijven aansturen, ter discussie. Het post-COVID-tijdperk mag zich niet beperken tot een terugkeer naar het vroegere normaal,' klinkt het. De organisaties roepen op om nieuwe oplossingen te overwegen. Ze stellen dat de crisis aantoont dat er nood is aan een analyse van de bestaande systemen, 'zowel op organisatorisch, materieel, logistiek, gezondheids- als educatief vlak.' Laat dat nu precies zijn wat designers doen: 'Dat is de essentie van de designpraktijk.'

De brief stelt dat er heel wat domeinen zijn die nood hebben aan oplossingen. 'Ontwerpexpertise kan daar alleen maar een meerwaarde bij opleveren, of het nu economisch of ethisch, menselijk of systemisch is.'

Samen sterk

Designers zouden volgens de organisaties deel moeten uitmaken van 'de multi-disciplinaire gesprekken om mee te dromen en te bedenken, en vervolgens een prototype te maken van een wenselijke, haalbare en levensvatbare toekomst.' En niet enkel aan de gesprekken zouden designers moeten deelnemen, maar ze kunnen de werkgroepen ook ondersteunen op een verfrissende manier. Out of the box denken ligt immers in de aard van de designers, waardoor ze de vastgeroeste systemen in vraag kunnen stellen en op een constructieve manier oplossingen kunnen aanreiken.

Wanneer mensen uit verschillende sectoren en achtergronden de handen in elkaar slaan, komt er vaak iets beters en innovatiever uit. Waarom de expertise van designers niet inzetten voor thema's zoals mobiliteit, zorg, politiek, financiën, dierenwelzijn, enzoverder? Als het van Flanders DC, MAD-Home of Creators, WallonieBruxelles Design Mode en Wallonie Design afhangt, bouwen designers mee aan de toekomst, aan de wereld post corona.

