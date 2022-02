In de Brusselse Bozar zijn dinsdagavond de veertien Henry van de Velde Gold Award Winners bekendgemaakt. Die gelden als de 'Oscars van design' in Vlaanderen. Ontdek hier welke designprojecten en designers in de prijzen vielen.

De Lifetime Achievement Award, een bekroning voor een ontwerper die minstens 30 jaar actief is, ging naar Wim Segers, wiens ontwerpen gekend staan voor hun tijdloze eenvoud, functionaliteit en duurzaamheid. Manon Lambeens won met "Tunneltaal" de publieksprijs, de Public Gold Award. Zij tovert, samen met lokale jongeren, donkere en onveilige tunnels om tot een sociaal verbindend symbool. De tunnels waarmee ze aan de slag gaat, zijn een metafoor voor de tijd waarin het onderzoek verwezenlijkt werd: verbinden en verlichten in sociaal moeilijke tijden.

De Young Talent Gold Award ging naar Lore Langendries, een Limburgse ontwerpster die zich toelegt op de artistieke creatie van hedendaagse sieraden en objecten. Zo bewerkt ze bijvoorbeeld dierenhuiden met lasersnijtechnologie. Ook OpenStructures viel in de prijzen en kreeg de Ecodesign by OVAM Gold Award voor hun open ontwerpsysteem. Deze gemeenschappelijke tool laat designers toe om oneindig veel functies en vormen te creëren. "Als pioniers van ecodesign vertalen Thomas en Christiane met OpenStructures de complexiteit van ecodesign in een soort collectief spel dat oneindig veel mogelijkheden biedt", zegt jurylid Brigitte Mouligneau.

Renson ging met de Company Gold Award naar huis. 'Renson toont hoe design een hefboom kan zijn voor gebruiksvriendelijke, duurzame en tegelijk ook 'mooie' innovaties. Met Flanders DC willen we dit soort innovaties nog weliger laten tieren in de Vlaamse mode- en designsector,' aldus Vlaams minister van Economie, Innovatie en Werk Hilde Crevits.

Renson © Renson

In de categorie Business Innovation Award was de Gold Award weggelegd voor Morphemat van Voxdale voor Ergotrics. De Morphemat is een medisch hulpmiddel waarmee zorgverleners Intensive Care Unit patiënten tot 150 kg moeiteloos vanuit ruglig in een stabiele zijligging kunnen tillen.

Minze Diary Pod van Minze kaapte de Consumer Gold Award weg. De Minze Diary Pod is een medisch toestel dat patiënten helpt bij het bijhouden van een plasdagboek voor de diagnose en opvolging van urologische problemen. In de categorie Crafts won Kontour van Pinkoliv de Gold Award

De gouden Design Research Award ging naar Ecology of Colour van Laboratorium, Heleen Sintobin en Maria Boto. De Digital Product Gold Award werd uitgereikt aan BabelAR van Thomas Meynen (LUCA School of Arts Gent) en Wim Forceville.

ONTketen van Livable Platform (Sep Verboom) voor Circular Matters ging lopen met de Environment Gold Award. The Icon Project van Kern 02 voor Cisco Systems mag zich de Winnaar van de gouden Graphics Award noemen. In de categorie Habitat ging inti van Kristof Pycke voor Kreon naar huis met goud. De Spaces Gold Award is voor Muziekcentrum De Bijloke van DRDH Architects in samenwerking met Julian Harrap Architects, Studio Helder en Onbetaalbaar voor Muziekcentrum De Bijloke.

De Henry van de Velde Awards bekronen sinds 1994 Vlaamse ontwerpers, bedrijven, producten, projecten en diensten die vanuit design oplossingen aanreiken met een positieve impact op de economie en de samenleving. Ontdek alle projecten en winnaars op henryvandevelde.be

