Wim Segers ontving de Lifetime Achievement Award tijdens de uitreiking van de Henry van de Velde Awards. De jury van Flanders DC prijst hem als een allround designer die garant staat voor professionaliteit, tijdloze eenvoud, functionaliteit en duurzaamheid. Samen met de nieuwe generatie bouwt de designer verder aan Studio Segers: 'De kwaliteiten van de verschillende disciplines en generaties vullen elkaar.'

De Limburgse productdesigner Wim Segers, oprichter van Studio Segers, spreekt volgens de jury de taal van de bedrijven en wordt daarvoor erg gewaardeerd. Dat hij deze aanpak en opgebouwde kennis en ervaring nu ook doorgeeft aan de volgende generatie wordt ook gesmaakt bij de jury.

...

De Limburgse productdesigner Wim Segers, oprichter van Studio Segers, spreekt volgens de jury de taal van de bedrijven en wordt daarvoor erg gewaardeerd. Dat hij deze aanpak en opgebouwde kennis en ervaring nu ook doorgeeft aan de volgende generatie wordt ook gesmaakt bij de jury.De Lifetime Achievement Award is de erkenning van een ontwerper die een economische, maatschappelijke en/of culturele impact heeft en daardoor de internationale uitstraling van Vlaams design mee uitdraagt. Wim Segers: Het is een hele eer om in het rijtje van voormalige winnaars te mogen staan, waaronder creatieve persoonlijkheden zoals modeontwerpster Ann Demeulemeester, architecten Vincent Van Duysen en Bart Lens, illustrator Ever Meulen en kunstenaar Piet Stockmans.De prijs is enerzijds een bekroning voor mij, maar zeker ook voor het hele team van Studio Segers. Begin jaren negentig startte ik de ontwerpstudio samen met mijn partner, grafisch ontwerpster Rita Westhovens. Intussen bestaat onze studio uit architecten, productdesigners en grafische vormgevers, die samen mooie projecten verwezenlijken. Design en creativiteit betekent ook samenwerken. De kwaliteiten van de verschillende disciplines en generaties vullen elkaar aan en kunnen tot sterke resultaten leiden. Ons bedrijf bestaat uit zes familieleden en zes medewerkers die niet tot de familie behoren. Het is een gezonde mix. Met je familie samenwerken heeft z'n voor- en nadelen (lacht). In het begin wilde dat wel eens botsen, maar dankzij de discussies hebben we uiteindelijk altijd betere resultaten verkregen. Het voordeel is dat je in familiekring heel oprecht kunt communiceren met elkaar. We geven respectvol onze eerlijke mening. Mijn zonen Bob en Raf en schoondochters Marjan en Danielle werken met heel veel passie aan de toekomst van Studio Segers. De radiator die we voor VASCO hebben ontworpen, Beams, is gemaakt van gerecycleerd aluminium. Dit zorgt voor een revolutie in de radiatorensector. Aluminium geleid beter, is lichter en kan na gebruik opnieuw volledig gerecycleerd worden. Het is ook een lokaal productieproces: van de recyclage van de aluminiumresten en het extraheren van de profielen tot de productie bij VASCO, alles gebeurt in ons land en met een kleine ecologische voetafdruk. Een ander recent project met een interessant duurzaam materiaal is de bank die we hebben ontworpen voor Ecoo. Het plastic uit de blauwe zak wordt gerecyleerd tot een materiaal waarmee meubilair gemaakt kan worden. Na gebruik kunnen ze het materiaal opnieuw recycleren, waardoor het in de kringloop blijft. Voor ieder traject proberen we het meest geschikte en duurzame materiaal te selecteren. We willen ons niet beperken tot één materiaal, maar de keuze laten afhangen van het specifieke project en product. Elk materiaal heeft z'n eigen mogelijkheden. De taak van de ontwerper is om telkens opnieuw te onderzoeken wat de beste optie is. De ene keer zal dat een natuurlijk materiaal zijn, zoals hout, de andere keer een kunststof die bijna eindeloos hergebruikt kan worden. Beide (lacht). Lokaal, maar zonder een kerktorenmentaliteit. We moeten als Vlamingen ook de ambitie durven koesteren om internationaal iets te betekenen. Wij hebben het geluk met enkele lokale spelers te mogen samenwerken die inzetten op innovatie, duurzaamheid en internationaal denken, zoals Tribù, Mecam, Saunaco en VASCO. Maar lokaal betekent voor ons ook Europees, Zo lopen er momenteel ook projecten in Tsjechië, Portugal, Denemarken en Italië. Mondiaal hebben we projecten in de Verenigde Staten en Israël.Sowieso tijdloos. We bezondigen ons niet aan trends (lacht). Als er één trend is tegenwoordig, dan is het wel dat er geen trends meer zijn. Wel hebben we de vinger aan de pols wat de tijdsgeest betreft en daar zie je duidelijk dat duurzaamheid leeft en aan belang wint. Producten die echtheid, zuiverheid en eerlijkheid uitstralen overstijgen modetrends. Dat denk ik wel. Als student kon ik het me moeilijk voorstellen dat mijn producten ook echt geproduceerd en gedistribueerd zouden worden en wereldwijd hun weg zouden vinden. Als jonge ontwerper is dat een droom, maar tijdens die levensfase acht je dat haast niet voor mogelijk. Ik heb samen met mijn echtgenote langzaamaan m'n weg kunnen banen en hele mooie samenwerkingen kunnen realiseren met bedrijven. Ik ben dus ook dankbaar voor de weg die ik heb afgelegd en de kansen die we hebben gekregen. Ik heb de opleiding industriële vormgeving gevolgd in Genk, aan LUCA School of Arts. Het accent in die opleiding lag op maakbaarheid en industrieel vervaardigen en dat is nog steeds de visie die we bij Studio Segers hanteren. We werken samen met bedrijven en steunen op hun knowhow om goede producten te verwezenlijken. Samen met het talent van de ingenieurs van deze bedrijven slagen we erin om nieuwe productietechnieken te implementeren in vernieuwende ontwerpen. We kunnen leren uit het verleden en lessen trekken uit wat goed ging, maar ook uit wat er fout liep. Toch kijk ik liever naar de toekomst. Ik sta met m'n rug naar het verleden en kijk voluit vooruit. Ik zie kort bij huis onze studio die stilaan aan het evolueren is naar een nieuwe generatie, die heel passioneel bezig is met innovatie, duurzaamheid en circulariteit. We zijn heel trots op hoe de jongere generatie dit aanpakt en ook internationaal z'n weg zoekt.Als ik uitzoom en naar de toekomst van de sector kijk hoop ik dat binnen de designwereld het elitaire aan kracht verliest en er meer sociaal gedacht wordt. Het negatieve beeld van design dat te duur en te elitair is klopt jammer genoeg vaak nog. Met Studio Segers proberen we dit te vermijden. We hopen producten te ontwerpen die ook hun weg kunnen vinden naar een brede, universele markt. Het is jammer genoeg zo dat duurzaam design vaak nog duur is. Je hebt dat niet altijd volledig in de hand. Werken met duurzame, hoogwaardige materialen en nieuwe technieken drijft de prijs soms omhoog. Het is een evenwichtsoefening, ook voor ons als designers, om te zoeken naar een betaalbaar product, zonder in te boeten aan kwaliteit.