Tijdens de Henry van de Velde Awards werd Lore Langendries bekroond tot Young Talent van 2022. Een korte voorstelling van een ontwerpster om in de gaten te houden.

Wie? De Limburgse Lore Langendries (33) studeerde in 2010 af aan PXL-MAD School of Arts Hasselt met een master in Object & Jewellery. Sinds 2015 mag ze zichzelf ook doctor in de kunsten noemen. Wanneer ze niet voor de klas staat in het KSO en aan PXL, werkt ze aan haar eigen creaties.

Wat? Langendries maakt hedendaagse juwelen en objecten waarbij ze dierenhuiden met behulp van lasertechnologie versnijdt. Daarbij tast ze de grenzen af tussen mechanisch werk en handwerk, tussen draagbaar en ondraagbaar. Een terugkerend element in haar werk zijn cirkels, een van de puurste vormen volgens de ontwerpster.

Wat zegt de jury? "Als juweelontwerpster is zij een mooi voorbeeld van hoe je aan artistiek onderzoek kunt doen. Zij denkt na over productie, maar ook over de status en functie van het juweel."

Waarom volgen? Naast de Young Talent Award wint Langendries ook steeds meer aan interesse in het buitenland. Zo werd ze in het verleden al door de Australische Gallery Funaki genomineerd voor de Mari Funaki Award voor hedendaags juwelenontwerp en hangen haar creaties in galeries in de Verenigde Staten en Seoel.

Lore Langendries © Lies Nivelle

lorelangendries.com

