Decolabels doen aan recycling, upcycling of circulair design. Zo ook voor je woonkamer.

Dat willen de designers achter het recent gelanceerde Green Kiss - de eerste ecodesigncollectie van het Italiaanse luxemerk Paolo Castelli - bewijzen. De tafels, stoelen, sofa's en sfeerlampen balanceren tussen kunst en interieurdesign en combineren jarenvijftig- en jarenzeventigelegantie met een streng gecontroleerde selectie aan ecologische materialen als hout, glas, keramiek en textiel.

...

Green Kiss, paolocastelli.com Het Deense Sofacompany ontwerpt meer dan alleen sofa's; ook wandlampen, kussens, stoelen en tapijten zitten in de collectie. Met de Velvet Ocean-tapijten bewijst het ook zijn inzet op ecologisch design. Ze zijn bijna 100% biologisch afbreekbaar en gemaakt van viscoseresten en bamboegaren. Velvet Ocean tapijt, vanaf 499 euro, sofacompany.com 1. Alleen met circulair design kan de interieurindustrie groener worden, aldus het Duitse Hülsta. De uitgebreide Solid-collectie is alvast zijn kijk op die toekomst: elk onderdeel is duurzaam geproduceerd en kan na zijn levenscyclus volledig gescheiden en gerecycleerd worden. Solid-collectie, huelsta.com 2. Dat is ook het geval bij de Sett-sofa van Gispen. Hij oogt strak en tijdloos, tegelijk nestel je je op maar liefst 95% gerecycleerd materiaal. Sett-sofa, gispen.com 3. Behalve visnetten en plastic uit de oceaan in zijn ontwerpen verwerken, neemt het Deense meubelmerk Wehlers ook zijn meubelen terug om de aarde minimaal te belasten. De oudjes worden maximaal hergebruikt. RUM-stoel, wehlers.com Reizen om te leren: een trip door Zuidoost-Azië leverde het Franse Stooly een sterk business idea op. Zij raakten er geïntrigeerd door de vele slimme ontwerpen die inspelen op het enorme plaatsgebrek. In het verre oosten is optimalisering van kleine ruimtes al langer een vitale denkoefening, intussen neemt elke Europese designer dit denkwerk mee aan de ontwerptafel.Ecologische, praktische, flexibele en makkelijk op te bergen meubels, dat werd de uitdaging die Stooly aanging. Het resultaat is onder andere dit ultralicht, opvouwbaar zitje uit gerecycleerd karton. De honinggraatstructuur kan zo'n 300 kilo dragen en is beschikbaar in acht tinten. Voor het topblad heb je de keuze uit wit leer, riet of vilt. stooly.frHet zou een knappe dokter uit een of andere ziekenhuisserie kunnen zijn, maar in feite gaat het om de schoonmaakservice van Belgisch meubelmerk Marie's Corner. MC Care houdt in dat elk meubelstuk een professionele antivlekbehandeling met een waterafstotend product krijgt, waardoor de vloeistof de vezel niet binnendringt en de houdbaarheidsdatum van pakweg je sofa wordt verlengd. Even deppen, problem not solved? Dan kan je gebruikmaken van de gratis schoonmaakservice en dat tot vijf jaar naar aankoopdatum. In dat geval stuurt Marie's Corner een team van specialisten naar je thuis om die vlek(ken) op te sporen en grondig te verwijderen.mariescorner.com