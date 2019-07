Een cocktail smaakt nergens beter dan onder de zon. Tel daar nog een zeezicht aan de Italiaanse, Braziliaanse of Thaise kust bij op, en je waant je een paar slokken lang in de zevende hemel. Deze drankjes zijn een ticket naar dat paradijselijke gevoel op aarde.

Negroni, Italië

Zoals de naam al doet vermoeden is de negroni een klassieker uit Florence, Italië. De cocktail dankt zijn naam dan ook aan Camillio Negroni, een rijke Toscaanse heer van aanzien, fervent wereldreiziger en bon vivant, die in 1919 voor de eerste maal een met gin aangelengde cocktail Americano bestelde.

Barman serveert Negroni cocktail © Getty

Het bitterzoete drankje op basis van rode, Italiaanse vermout, gin en campari is tegenwoordig één van de meest bestelde cocktails ter wereld. Je kunt het kopen in een fles, maar voor een authentieke ervaring laat je hem mixen aan een bar, met een schijfje sinaasappel of een stukje zeste als finishing touch.

Caipirinha, Brazilië

De caipirinha is een Braziliaanse cocktail gemaakt met limoen, cachaça, ijs en suiker. Het drankje maakt deel uit van wat de Brazilianen 'batidas' noemen: cocktails bestaande uit fruit en cachaça, een alcoholische drank gebrouwen uit suikerrietsap. De eerste caipirinha's werden gebruikt als medicijn tegen de griep. De naam van de cocktail is afgeleid van 'Caipira', een neerbuigende term waarmee een ongeschoolde plattelandsbewoner wordt aangeduid.

Caipirinha © Getty

In Brazilië vloeien de caipirinha's rijkelijk bij traditionele barbecues met familie en vrienden op zondag. Voor toeristen is de cocktail overal te vinden in de cafés aan de Braziliaanse kust en op het strand. Er zijn tal van varianten, zoals de caipifrutas, waaraan cashewvrucht, passievrucht, mango of kiwi is toegevoegd.

Miami Vice, Miami

Politieagent Don Johnson is niet de uitvinder van de Miami Vice-cocktail: het tropische drankje dateert van voor het gelijknamige, populaire misdaaddrama uit de jaren 80. In plaats daarvan deelt de cocktail zijn naam met de stad waar die waarschijnlijk is ontstaan, en nog steeds massaal wordt geserveerd.

Miami Vice © Getty

De Miami Vice combineert het beste van twee cocktailwerelden: het drankje is een combinatie van een piña colada en een bevroren strawberry daiquiri. De kokoscrème, donkere rum, lichte rum en aardbeien geven de cocktail een heerlijk kitscherige strandbar-factor die je vakantiegevoel een serieuze boost zal geven.

(Virgin) Daiquiri, Cuba

De daiquiri, een cocktail die door de rum, limoen en suiker lijkt op de welgekende mojito, is vernoemd naar Playa Daiquiri, een strand op zo'n 20 km van het centrum van Santiago de Cuba. Deze mix zou uitgevonden zijn door Amerikaanse mijnwerkers die op Cuba werkten tijdens de Spaans-Amerikaanse oorlog. Hun eigen voorraad gin of jenever was op, dus waagden ze zich aan lokaal gestookte rum.

Daiquiri © Getty

Wie graag de alcohol achterwege laat, zal met veel plezier lurken aan een virgin daiquiri. De mocktail is een bevroren drankje gemaakt van limoen, aardbeien, suiker en ijs. Soms wordt zelfs ananas toegevoegd. Verse ingrediënten zijn een must, want ingeblikt of stroperig fruit maakt het drankje te gesuikerd voor de gemiddelde smaakpapillen.

Gin-Tonic, India

Gin werd voor het eerst samengevoegd met tonic in de achttiende eeuw in het leger van de Britse Oost-Indische Compagnie in India als middel tegen malaria. De aan de tonic toegevoegde stof kinine hielp tegen de Britten tegen de ziekte. Om de bittere smaak te temperen voegden de Britse officieren een mengsel van water, suiker, limoensap en gin toe.

Gin-Tonic © Getty

Tegenwoordig wordt tonicwater zoeter gemengd, en bevat het ook minder kinine, waardoor de smaak minder bitter is. In India moet je voor de degustatie van een Gin-Tonic in Goa zijn, een stukje paradijs met witte zandstranden van wel honderd kilomter. Bij zonsondergang zal de cocktail beslist meer zoet dan bitter smaken.

Siam Sunray, Thailand

Tien jaar geleden werd in Thailand zowaar een 'nationale cocktail' uitgevonden: de siam sunray, vernoemd naar de vroegere naam van het land. Het doel van de campagne, met als slogan 'Thailand in een glas' was om het tanende toerisme weer te doen stijgen. En ja hoor, het brouwsel wordt sindsdien door heel wat toeristen gesmaakt.

Cocktail uit een kokosnoot in Thailand © Getty

De troebele, witte cocktail is een mix van wodka en typisch-Thaise ingrediënten als kokoslikeur, Thaise pepers, limoenblaadjes en -sap, suiker, citroengras en gember. Het spreekt voor zich dat de fotogenieke cocktail tegen de achtergrond van witte stranden en blauw water jaloersmakende Instagram-foto's oplevert.

Paloma, Mexico

Wie dagdroomt van Mexicaanse drankjes ziet waarschijnlijk corona's en margarita's op z'n netvlies verschijnen. Wacht tot je de paloma (Spaans voor 'duif') hebt geproefd: het mengsel van tequila, pompelmoesdrank en een scheut limoen is een match made in heaven. Het is niet voor niets de favoriete cocktail van de lokale Mexicaanse bevolking.

Paloma © Getty

Tequila werd uitgevonden in, jawel, het dorpje Tequila in Mexico. Het is ook de geboorteplaats van de Paloma, die nota bene werd uitgevonden door Javier Delgado Corona. De cocktail wordt ijskoud geserveerd in een glas met een zoutrandje: verfrissender wordt het niet.