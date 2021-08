Terwijl de klimaatcrisis zich verder opdringt, beleeft de trein een ware renaissance. Hypermoderne en luxueuze treinen - van Brussel tot Venetië of van Bangkok naar Singapore - zorgen voor een ervaring waar geen vlucht in eerste klasse tegenop kan.

Volgens het Europees milieuagentschap stoot een treinreis gemiddeld vier keer minder CO2 uit dan een autorit en vijf keer minder CO2 dan een vliegreis in Europa. Reden temeer om voor je volgende vakantie de voeten dichterbij de grond te houden en het spoor een kans te geven. Liefhebbers van treinreizen prijzen naast de ecologische voordelen vooral het comfort en het gemak van de trein. Volgens de filosofie van 'slow travel', wordt de treinreis naar je bestemming een belangrijk deel van je reiservaring. Je geniet van de landschappen die voorbijglijden, van ontmoetingen met medereizigers of zelfs van een esthetisch verantwoorde treinwagon.

De Franse start-up Midnight Trains zou zo tegen 2024 twaalf Europese steden, waaronder Brussel, verbinden met moderne nachttreinen. Het bedrijf European Sleeper belooft hetzelfde al tegen april van volgend jaar, en ook het Belgische Moonlight Express heeft grootse ambities. De competitie doet alvast dromen van een uitgebreid Europees aanbod aan stijlvolle en comfortabele treinen. In afwachting mijmeren we bij 's werelds meest extravagante exemplaren, die niets minder zijn dan vijfsterrenhotels op wielen. Suites, bars en restaurants zijn er opgetrokken in hypermoderne-, art deco- of empirestijl. Eén trek aan de bel en een butler bedient je op je wenken.Venice Simplon-Orient expressDe Venice Simplon-Orient express inspireerde menig schrijver en filmscenarist met zijn art-deco-interieur dat je naar de jaren twintig van de vorige eeuw katapulteert. De zes 'Grand Suites' zijn ontworpen en genoemd achter wereldsteden zoals Wenen, Istanbul en Parijs. Ze zijn compleet met een dubbel bed, vloerverwarming en badkamer. In de barwagon slurp je van champagne en oesters, waarna je in een van de drie dinercoupés verfijnde gerechten krijgt geserveerd, bereid door Franse topchefs met lokale seizoensproducten. Sinds dit jaar doet de Orient express een nieuwe 'Grand Tour' die ook ons land doorkruist. Een enkeltje Brussel-Venetië met overnachting, diner en alle bijhorende luxe kost je een kleine 2650 euro.Coast Starlight Train Een adembenemende treinrit hoeft niet altijd evenveel om het lijf te hebben, óf zo veel te kosten. De observatiewagon in de Amtrak Coast Starlight Train biedt passagiers een uitzicht op de westkust van de Verenigde Staten, langs de besneeuwde bergtoppen van het Cascadegebergte en de kustlijn van de Stille Oceaan. Voor passagiers die de hele 35-uur durende rit van Seattle naar Los Angeles maken, zijn er slaapwagons en een restaurantcoupé met typische Amerikaanse diner booths.The Blue Train Zuid-Afrika's Blue Train legt op 31 uur een traject van 1600 kilometer af, van het zuidelijke Cape Town naar Pretoria in het noorden. Je vindt op de luxueuze trein old school glamour lounges, suites mét badkuip, een spectaculaire observatiewagen en een 24/24-butlerservice. Voor een diner in het restaurant ben je verplicht je te kleden op de gelegenheid, compleet met suit and tie. Het hoogtepunt blijft echter het onbelemmerde uitzicht op woestijnlandschappen, savannegraslanden en wijngaarden, waar je van geniet vanuit je badkuip of comfortabele zetel. Train Suite Shiki ShimaDe futuristische Shiki Shima-trein spoort tijdens twee- of vierdaagse trips langs Japanse steden als Tokyo, Yamanashi, Nagano en Fukushima. Hij wordt wel eens de meest luxueuze (en duurste) trein van ze allemaal genoemd, en met reden. In de tien wagons vind je zes vijf-sterren suites, een lounge, een restaurant mét michelinchef en een hypermodern observatorium waar je een schitterend uitzicht hebt op Japanse dorpen en natuurlijke landschappen. De suites zijn opgetrokken in hout met een mix van moderne en klassieke Japanse invloeden. Een duo ticket in de chicste suite kost je een slordige 7500 euro.The Canadian The Canadian legt vierduizend kilometer af tijdens een vierdaagse reis van Toronto naar Vancouver. Je kan kiezen uit drie klassen die elk zijn voorzien van moderne faciliteiten en comfortabel design. 'Prestige' passagiers krijgen een tweepersoonsbed, een eigen badkamer en persoonlijke bediening. In de loungecoupé hoef je je nooit te vervelen dankzij een waaier aan activiteiten, zoals wijnproeverijen, filmavonden of muzikale acts. De grootste blikvanger is ook hier de Skyline Car, waar reizigers via een glazen panoramische koepel het steeds veranderende Canadese landschap in zich opnemen: van bossen over watervallen, het grootste wildreservaat ter wereld en de besneeuwde toppen van de Rockies. Eastern & Oriental ExpressDe Eastern and Oriental Express brengt passagiers van Bangkok naar Singapore. De lounge-cabines zijn versierd met kleurrijke details en zijden meubilair dat stewards omtoveren tot een gezellige slaapkamer zodra de zon ondergaat. 's Avonds kan je een boek lezen in de bibliotheek of in de barwagon slurpen van een cocktail bij live jazzmuziek. Het restaurant serveert diners geïnspireerd op de Aziatische route. De achterste wagon heeft een houten dek, waarop reizigers in openlucht de omgeving kunnen bewonderen.The Andean ExplorerThe Andean Explorer is sinds 2018 de allereerste luxe slaaptrein in Zuid-Amerika. Hij spoort door de Peruaanse hooglanden, met stops in Arequipa, Puno en Cusco. Je kan naargelang je budget een stapelbed, een twin cabine of een suite kiezen, allemaal met stijlvolle inrichting geïnspireerd door Peruaanse cultuur. Verpozing en ontspanning vind je in de loungecoupé, de observatiewagen, de bibliotheek of in de spa, waar je massages en traditionele Peruaanse behandelingen kan ondergaan. In het restaurant proef je van Peruaanse lekkernijen en van de beste wijnen van Zuid-Amerika, terwijl je uitkijkt op kristalheldere meren en besneeuwde bergtoppen.The Glacier Express De Glacier Express spoort op zo'n acht uur door de Zwitserse Alpen - over 291 bruggen en door 91 tunnels - van Zermatt naar St. Moritz. Aan boord vind je stijlvolle coupés, een bar en persoonlijke reisbegeleiding. De kers op deze adembenemende ervaring zijn de hapjes en de champagne die op je zitplaats worden geserveerd. In de Excellence Class is er plaats voor twintig passagiers die genieten van een vijfgangenlunch met bijhorende wijnen. Je kijkt je ogen uit in de panoramawagon, waar je een onbelemmerd uitzicht hebt op de Zwitserse postkaartlandschappen. Tickets gaan van 85 tot 390 euro.The Royal ScotsmanDe Royal Scotsman voert je door de Schotse Highlands. In de suites vind je dubbele of enkele bedden, en interieurs met kenmerkend tweed, wol en Schotse ruit. Ook hier staat een Michelinchef aan het fornuis, die allerlei specialiteiten zoals wilde zalm en Schotse mosselen bereidt voor de passagiers. In de observatiewagen geniet je van een openluchtdek, Schotse whisky en avondentertainment.