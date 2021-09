Stilte, rust en bezinning: ontdek enkele van de mooiste abdijen in Frankrijk, Duitsland en Luxemburg

De voormalige benedictijnenabdij Corvey(Duitsland) ligt in Höxter in Noordrijn-Westfalen. De abdij is uniek omdat het een van de weinige volledig intacte gebouwen uit de Karolingische tijd is. De abdij staat ook bekend om de bibliotheek. In 2014 kreeg de abdij een plaats op de Unesco lijst van werelderfgoederen. In het verleden konden bezoekers overnachten in het Dreizehnlinden-Haus, maar dat is momenteel gesloten. Het is wel de bedoeling het in de toekomst weer open te stellen voor gasten.