Het stripparcours van de stad Brussel krijgt in de komende twee jaar een uitbreiding van acht nieuwe fresco's in deelgemeente Haren. Voor het eerst breidt de striproute uit tot buiten het centrum van de stad.

In totaal komen er acht nieuwe stripmuren in Haren en daarvoor zijn de eerste vier locaties al vastgelegd. De inwoners van Haren zullen mee mogen bepalen welke thema's er aan bod komen op de fresco's. 'Er zullen ontmoetingen komen tussen de bewoners en de stripauteurs, om een samenhangend artistiek parcours te creëren', vertelt Brussels schepen van Stadsvernieuwing Arnaud Pinxteren (Ecolo). De auteurs van de stripreeks Stoppeltje hebben al interesse getoond om een muurschildering te ontwerpen die "de weg naar school" zal uitbeelden.

Zestig muren

De stad Brussel vindt de levendige Belgische striptraditie heel belangrijk. Al jarenlang krijgen personages uit Belgische en Franse strips een prominente plek in het Brusselse stadslandschap. Van Kuifje tot Robbedoes over Corto Maltese, Lucky Luke, Natasha, Asterix... Zo'n zestig stripfiguren kleuren vandaag de muren in Brussel-centrum en Laken.

Het stripparcours ontstond begin jaren 90, toen het stadsbestuur inging tegen grote reclameaffiches die het centrum vervuilden. Toen die affiches eenmaal verwijderd waren, bleven er verwaarloosde muren achter die om restauratie smeekten. Zo ontstond de eerste stripmuur: het personage Ragebol van de Brusselse striptekenaar Frank Pé in de Plattesteenwijk.

Doorheen de jaren werd het parcours rijker en geschakeerder, met ook buitenlandse stripauteurs die banden hebben met de Belgisch-Franse striptraditie. Het Brusselse stadsbestuur is overigens altijd op zoek naar huiseigenaren die graag een stripmuur op hun gebouw willen zien.