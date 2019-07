Voor een vakantiegevoel hoef je niet altijd de grens over te steken: ook dicht bij huis valt er nog heel wat te ontdekken. In deze reeks nemen we je wekelijks mee op citytrip in eigen land. Deze week: acht opvallende adresjes in Brussel.

Urban Therapy

In het hart van Brussel ligt de charmante winkel Urban Therapy. Van hippe designspullen tot sprekende T-shirts en kunstzinnige ecosystemen in glazen potten: het aanbod is even gevarieerd als verrassend. Je kan hier niet alleen terecht om te shoppen, maar ook voor heerlijke thee, een lekkere brunch of een workshop terrarium maken.

Vlaamsesteenweg 84 1000 Brussel, dinsdag-zondag 11u - 19u, urbantherapy.be

. © Urban Therapy

SPACES 'Interior Design Revolution'

Wat zegt ons interieur over ons, onze samenleving en ons consumptiegedrag? Die vraag staat centraal in de tentoonstelling 'Spaces' in het ADAM - Brussels Design museum. Aan de hand van foto's, meubels en objecten uit privécollecties krijg je als bezoeker inzicht in de belangrijkste interieurevoluties van de tweede helft van de 19de eeuw tot nu.

Belgiëplein 1020 Brussel, iedere dag 11u - 19u, expo loopt nog tot 3 november 2019, adamuseum.be

. © Veerle Vercauteren

Velodroom

De Fritz Toussaintkazerne in Elsene wordt tijdelijk omgetoverd tot SEE U, een plaats die volledig in het teken staat van sociale en duurzame ontwikkeling. Begin juni opende SEE U de Velodroom, een houten constructie waar je kan fietsen of gewoon gezellig met vrienden en familie samenkomt. De indrukwekkende artistieke installatie is een creatie van Bruno Herzeele en Elke Thuy. 'Voor ons is de installatie meer dan enkel een plek om te fietsen, het is een plek om te zonnen, om een terrasje te doen of om te spelen.' Kortom, het bezoeken waard.

Fritz Toussaintstraat 8 1050 Brussel,iedere dag 08u - 22u, see-u.brussels

De Velodroom © Foto R.V.

Knits & Treats

Streetwear zit nog steeds in de lift en dat heeft Knits & Treats goed begrepen. De conceptstore vlakbij het Mima Museum brengt een mix van merken zoals Soulland, Daily Paper, Arte, Chinatown Market en andere streetwearlabels. Eigenaar Naoufel Ben Hamame heeft niet alleen oog voor kleding, maar ook voor de community errond. Achteraan in de winkel heeft hij een plek voorzien waar mensen kunnen samenkomen en waar op termijn ook boekvoorstellingen georganiseerd kunnen worden.

Henegouwenkaai 7, 180 Sint-Jans-Molenbeek, iedere dag 10u30 - 19u30, knitsandtreats.be

Leesstraat

Na het succes van vorig jaar, tovert Muntpunt de Koninginnenstraat opnieuw om tot Leesstraat. Op het plein naast de bibliotheek kan je heel de zomer lang kranten, magazines, strips en boeken lezen in de kleurrijke, fluoroze hangmatten en strandstoelen. Ideaal om even tot rust te komen.

Muntpunt, altijd open op mooie dagen, behalve zondag, muntpunt.be

. © Sien Verstraeten

Bar Eliza

Zomerbar Bar Eliza is uitgegroeid tot een vaste waarde in het Brusselse zomeraanbod. Op het gezellige terras van de bar geniet je van lichte maaltijden, verfrissende sapjes en de beste stadsbieren. Goed om te weten: de mensen die je bedienen volgen Nederlandse lessen. Aarzel dus niet om hen te helpen met bij het opdoen van praktijkervaring.

Elisabethpark, 1080 Koekelberg, van 28 juni tot en met 1 september, woensdag-zondag 11u - 22u, bareliza.be

Cinema Stoemp

Cinema Nova pakt deze zomer uit met een nieuw concept: Summer Stoemp. Een reeks concerten, performances en expo's die culinaire ervaringen centraal zetten. Het programma zelf is een mix van alternatieve films tot knotsgekke vertoningen die je blik op je vertrouwde voedsel helemaal kan veranderen. Op sommige avonden krijg je niet alleen een visueel, maar ook een culinair spektakel voorgeschoteld.

Summer Stoemp, Arenbergstraat 3 1000 Brussel, ieder weekend tussen 5 en 21 juli, nova-cinema.org

Het Jubelpark in Brussel © Getty Images

Sporten in openlucht

Enkel naar het park om te picknicken en te genieten van de zon? Think again. Deze zomer sport je de hele zomer lang in verschillende Brusselse parken. Leef jezelf uit tijdens zumba, pound fitness of pilates in het Josaphatpark of kom tot rust tijdens een yogasessie in het Jubelpark. Wie nog een stap verder wil gaan, kan twee keer per week terecht in het Jubelpark voor gezamenlijke fitness- of loopsessies.