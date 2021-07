De Luikse stad Spa is officieel Unesco-werelderfgoed. Dat is zaterdagmiddag beslist op een congres in het Chinese Fuzhou.

De thermen van Spa maakt deel uit van een resem 'Kuuroorden van Europa' die nu erkend worden als werelderfgoed. Het gaat om in totaal nog tien andere oorden in Oostenrijk, Tsjechië, Frankrijk, Duitsland, Italië, het Verenigd Koninkrijk en Noord-Ierland, met bekende namen als Vichy, Karlovy Vary, Baden-Baden en Bath.

Samen zijn ze ook vandaag nog de stille getuigen van het fenomeen dat tussen de jaren 1700 en 1930 erg populair was in Europa. In de buurt van mineraalwaterbronnen schoten de therapeutische en medische faciliteiten toen als paddenstoelen uit de grond, samen met hotels, casino's en allerhande culturele en sportieve infrastructuur. Royalty, aristocratie en burgerij kwamen daar massaal op af. Spa werd bijvoorbeeld bezocht door keizer Jozef II en ook de Belgische koninginnen Maria-Hendrika en Marie-Henriette kwam er herbronnen. Die laatste overleed er ook in 1902.

Het Werelderfgoedcomité besliste zaterdagmiddag om Spa samen met de tien andere thermen te erkennen als werelderfoed. Dat gebeurde op de 44ste sessie van dat Comité, die van 16 tot 31 juli plaatsvindt. Die vergadering had eigenlijk vorig jaar al moeten doorgaan, maar werd uitgesteld vanwege de coronapandemie. Morgen/zondag krijgt mogelijk ook Vlaanderen een nieuwe Werelderfgoedsite: dan wordt beslist over het dossier van Wortel-kolonie.

Het schepencollege van Spa woonde de vergadering zaterdagmiddag bij via videoconferentie. Grote festiviteiten staan er echter niet gepland: het stadje werd vorige week net als tientallen andere steden en gemeenten in Luik zwaar getroffen door overstromingen.

