Dit zijn de mooiste klassieke kuursteden in Europa

Al sinds de tijd van de Romeinen staan deze plaatsen, waaronder ons eigen Spa, bekend om de heilzame werking van het water. Ze beleefden hun hoogtijdagen in de achttiende eeuw, in de tijd van de Verlichting. Koningen, leden van de Europese adel, schrijvers, kunstenaars en andere notabelen trokken allemaal naar deze kuuroorden om te genieten van het weldadige water.

Zo'n hele stad ademt een koninklijke sfeer met statige huizen, rijk gedecoreerde badhuizen, casino's, kerken en luxehotels. Deze steden liggen stuk voor stuk in een prachtige natuurlijke omgeving. Een wandeling in het bos of park is immers onontbeerlijk voor een goede gezondheid.

Deze vijftien 'Great Spas of Europe' dragen gezondheid hoog in het vaandel, hebben een boeiende geschiedenis en internationale allure. Allemaal redenen waarom ze een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de culturele ontwikkelingen in Europa. Daarom hebben ze een gezamenlijk verzoek tot opname op de lijst van werelderfgoederen van Unesco.

