Het Kroatische eiland Hvar is er eentje met veel facetten. Terwijl het enerzijds een paradijs is van jachthavens, feestjes en wijnbars, vind je er aan de andere kant rust in pittoreske, charmante stadjes en word je er ondergedompeld in de ongerepte natuur, van lavendelweides en kalstenen heuvels tot uitgestrekte wijngaarden.

Vrboska

Eén van die gezellige stadjes is Vrboska, ook wel het kleine Venetië van Kroatië genoemd: je kan er heerlijk verdwalen tussen oude stenen straatjes, huisjes en charmante bruggen, allemaal in typische Dalmatische architectuur. De stad kent nog relatief weinig toerisme, er heerst een aangename ontladen sfeer en de tijd lijkt er stil te staan.

Vrboska, ook wel het Venetië van Kroatië genoemd. © Getty Images

In Vrboksa vind je een van de mooiste vissersmusea van de Adriatische kust. Het werd opgebouwd in 1972, en toont vandaag een collectie aan boeken, oude bootaccessoires en vissersspullen. Het museum bewaart ook een mooie verzameling aan behandelde krabben, schelpen en vissen van de Adriatische zeebodem.

De stad heeft twee keer UNESCO Werelderfgoed op haar naam staan. Aan de oostkant grenst Vrboska aan de Stari Grad Plain - de oudste, nog intacte wijngaard, ook de Easter Za Krizen Proceccion staat op de lijst.

Deze wijngaard staat op de UNESCO werelderfgoedlijst. © Getty Images

Om er te geraken moet je eerst met de boot naar Stari Grad, en van daar de bus nemen richting Vrboska. Wie er dan toch passeert, kan meteen ook even halt houden in Stari Grad, de oudste stad van Kroatië - wat de naam dan ook letterlijk betekent. Haar oude gebouwen verkeren nog in prima bewaarde staat. Zeker een bezoekje waard zijn het Kasteel van Tvradlk, het Stari Grad Museum en de Stefanuskerk.

Lavendelparfum

Hoewel lavendel vaak geassocieerd wordt met de uitgestrekte weides in Frankrijk, moet Hvar zeker niet onderdoen als het op aankomt op paars gevulde, goed ruikende velden die verder reiken dat het oog kan zien. Tijdens de lente, en zeker in de oogstmaand juni wordt je er overstelpt door een heerlijk frisse lavendelparfum, subtiel vermengd met rozemarijn en salie. Omdat Hvar de meeste zonne-uren heeft in heel Kroatië, kunnen de planten hier prima groeien.

Deze paarse pracht moet niet onderdoen voor de lavendelvelden in Frankrijk. © Getty Images

Prehistorische grot

Een van de meest prehistorische plekken van de Adriatische zee is ongetwijfeld de grot Grapceva in Jelsa. De grot staat vol met stalactieten en stalagmieten, en bestaat uit een grotere en kleinere hal, omringt met gangetjes die minder gemakkelijk te bezichtigen zijn. Grapceva is enkel te voet bereikbaar via het nabij geleden stadje Humac, en bezoek is enkel mogelijk onder begeleiding van een gids. De oudste afbeelding van een boot uit Europa werd hier teruggevonden op overschotten van een stuk keramiek.

Humac, het stadje dat grenst aan de Grapceva. © Getty Images

Lokale wijnen

Naast de imposante grot heeft Jelsa nog heel wat andere troeven voor bezoekers. Haar prachtige pittoreske haven is streling voor het oog, je kan er zalig kuieren tussen de dennenbomen. Een stop waard in Jelsa is ongetwijfeld het wijnhuis van Tomic, waar je een rondleiding krijgt en kan proeven van enkele van hun topwijnen. Eind augustus staat Jelsa helemaal in teken van wijn tijdens het jaarlijkse Wine festival, waar je kan kennismaken met veel verschillende lokale wijnen tijdens een weekend vol muziekconcerten en spelen.