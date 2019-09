Het Groothertogdom Luxemburg staat bij de Belgen vooral bekend om zijn mooie natuur. Nochtans is er ook een groot aantal culturele bezienswaardigheden in dit landje dat het hart van elke kunstzinnige bezoeker sneller zal doen kloppen. Een top drie van activiteiten die je dit najaar niet mag missen.

Bezoek de beroemde tentoonstelling 'The Family of Man' van Edward Steichen

Doet de naam Edward Steichen niet meteen een belletje rinkelen? Deze beroemde fotograaf werd in Luxemburg geboren en richtte later de fotoafdeling van het Museum of Modern Art in New York op. Als directeur van de fotografieafdeling creëerde hij in 1955 de tentoonstelling 'The Family of Man', die ook wel één van de grootste foto-exposities ooit wordt genoemd.

Steichen selecteerde foto's uit het werk van 273 fotografen uit 68 landen, van allerlei verschillende formaten. De foto's verwijzen naar elkaar, liggen op de grond en hangen aan het plafond. In 37 thema's wil Steichen aspecten van het menselijk leven laten zien, zoals het zich tussen de geboorte en de dood op aarde afspeelt. In 2003 werd 'The Family of Man' op de Werelderfgoedlijst van UNESCO geplaatst.

Al sinds 1964 bevindt de tentoonstelling zich in het kasteel van Clervaux in Luxemburg, maar de verbeelde emoties in de foto's van de expo spreken de dag van vandaag nog steeds aan.

Ga een kijkje nemen in het MUDAM tijdens Museumnacht

Luxemburg-stad heeft iets met musea. De 'Museumsmile' (een grote glimlach op de kaart) rijgt op minder dan twee kilometer zeven musea aan elkaar. Volg de architectuurroute in de wijk Kirchberg, en je belandt bij het trendy MUDAM, voluit Musée d'Art Moderne Grand-Duc Jean.

Het moderne gebouw van de Chinees-Amerikaanse toparchitect I.M. Pei is al een kunstwerk op zich, dat een perfecte harmonie vormt tussen heden en verleden. Het museum bevindt zich in Park Dräi Eechelen, dat uitkijkt over het prachtige historische centrum van de stad Luxemburg.

Binnenin vind je zowel lokale als iconische, internationale hedendaagse kunst. Sla dit museum zeker niet over tijdens la Nuit des Musées op zaterdag 12 oktober 2019. Tijdens deze jaarlijkse nocturne zijn alle vaste en tijdelijke expo's gratis toegankelijk voor het publiek, dat zich bovendien mag verwachten aan dans, muziek en liveacts.

Laat je verrassen door het Casino tijdens de Art Week

Van 8 tot 10 november 2019 opent de jaarlijkse Luxembourg Art Week voor de vijfde keer de deuren. In de Halle Victor Hugo kunnen kunstliefhebbers tijdens dit internationale en prestigieuze evenement de hedendaagse kunstscène in al z'n diversiteit ontdekken.

Een weloverwogen selectie van 60 lokale en internationale galerijen stelt het portfolio van hun artiesten voor in een toegankelijke omgeving. Daarnaast bestaat het gevarieerde culturele programma ook uit conferenties, projecties en voorstellingen.

Voor de tweede keer krijgt het Casino Luxembourg - Forum d'art contemporain carte blanche tijdens de Art Week. Breng dus zeker een bezoek aan dit kunstencentrum gericht op experimentele hedendaagse kunst.

Het hele evenement is gratis voor iedereen met een hart voor kunst.